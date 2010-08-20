Футбол. Белорусские клубы провели первые матчи плей-офф футбольной лиги Европы

БАТЭ в Борисове встречался с португальским клубом «Маритиму». В первом тайме забитых мячей зрители не увидели, зато во втором стали свидетелями сразу трех. И все они побывали в воротах гостей.

На 56 минуте счет открыл Эдгар Олехнович. На 60-й Ренан Брессан эффектным ударом со штрафного упрочил преимущество своей команды. А на 70-й минуте точку поставил Павлов – 3:0 в пользу БАТЭ. Подопечные Виктора Гончаренко сделали неплохую заявку на попадание в групповой этап турнира.

А вот шансы могилевского «Днепра» выступить на следующем этапе равны нулю. Могилевчане разгромно уступили в первом матче испанскому «Вильяреалу» – 0:5, фактически превратив ответную встречу в пустую формальность. Отметим, что уже к перерыву могилевчане горели со счетом 0:4.

Минское «Динамо» свой матч также проиграло. В выездном поединке с бельгийским «Брюгге» бело-голубые открыли счет (отличился Драгун), но удержать победу не смогли. Во втором тайме минчане откровенно играли на отбой за что и поплатились двумя пропущенными мячами – 1:2.

Александр Карась, телекомпания СТВ.