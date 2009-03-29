Футбол: Беларусь победила в Турции

Наша национальная команда в пятницу провела спарринг с местным «Антальяспором» и выиграла со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал в свой актив Тимофей Калачев, отличившийся на 35-й минуте встречи. Завтра команда Бернда Штанге возьмет курс на Алматы, где проведет еще одну тренировку перед игрой с хозяевами поля, которая состоится 1-го апреля. Тем временем казахстанская дружина также успешно провела контрольный поединок с местным клубом "Жетысу", победив со счетом 2:0.



Команда Англии, разгромила в товарищеском матче дружину Словакии со счётом 4:0. У подопечных Фабио Капелло отличались Хески, Руни (дважды) и Лэмпард. Спарринг в Лондоне стал неким разнообразием в череде квалификационных поединков к мировому первенству в ЮАР. Пикантность этой встрече придал тот факт, что появившийся на стадионе Уэмбли – Дэвид Бекхэм – по количеству матчей, сыгранных за сборную полевыми игроками, а их набралось уже 109 встреч, побил казавшийся вечным – рекорд Бобби Мура. 1-го апреля англичанам предстоит провести важный отборочный матч с командой Украины.



Молодёжная сборная Беларуси Юрия Курненина сейчас в Германии. Там во вторник она сыграет товарищеский поединок с немецкой молодёжкой. А пока белорусы слегка размялись в игре с клубом «Беблинген» из второго юношеского дивизиона первенства Германии. Сделали это наши ребята неплохо, забив немцам 11 безотоветных голов. Наконец, молодёжная сборная нового созыва в субботу в Пинске провела спарринг-матч с литовскими сверстниками и одержала убедительныю победу с крупным счётом 4:1.



И уже через неделю возьмёт старт чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге. В центре внимания поклонников этого вида спорта, разумеется, окажутся поединки лучших клубов Беларуси.