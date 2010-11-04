Футбол. «Бавария», «Челси» и «Реал» досрочно оформили выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Теперь клубы могут сосредоточиться на внутренних чемпионатах. У «Баварии», к примеру, в Бундеслиге не все ладится.

Зато выше всяких похвал выступление на евроарене. Накануне подопечные Луи ван Галя разгромили в гостях румынский «Клуж». Марио Гомес оформил хет-трик, дежурный гол на 90-й минуте записал на свой счет Томас Мюллер, вступивший в игру за четверть часа до этого. В итоге крупная победа «Баварии» — 4:0.

Тем не менее, даже мюнхенцам оказалось далеко до разгрома, который учинил французский «Олимпик» словацкой «Жилине». Марсельский клуб просто поиздевался над соперником: на глазах у родных болельщиков «Жилина» была бита 0:7.

В этой же группе лондонский «Челси» отпраздновал победу поскромнее, тем не менее, лондонцы уже в следующей стадии Лиги чемпионов. «Реалу» для завоевания путевки в весеннюю стадию и вовсе хватило ничейного исхода в матче с «Миланом», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..