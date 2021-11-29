Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»

Новости Беларуси. Серебро у БАТЭ, «Динамо» с бронзой. Таковы главные итоги матчей последнего тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борисовчане на своем поле разгромили «Витебск». В первой половине встречи ворота обеих команд остались нераспечатанными. Однако после перерыва футболисты БАТЭ взяли себя в руки и смогли заставить соперника капитулировать четырежды. А вот минское «Динамо» не смогло победить «Славию» и осталось с бронзой.