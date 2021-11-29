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Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»

29 ноября 2021 20:16
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Новости Беларуси. Серебро у БАТЭ, «Динамо» с бронзой. Таковы главные итоги матчей последнего тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»-1

Борисовчане на своем поле разгромили «Витебск». В первой половине встречи ворота обеих команд остались нераспечатанными. Однако после перерыва футболисты БАТЭ взяли себя в руки и смогли заставить соперника капитулировать четырежды. А вот минское «Динамо» не смогло победить «Славию» и осталось с бронзой.

Футбол. БАТЭ разгромило «Витебск», минское «Динамо» не смогло одолеть «Славию»-4

Клуб из Мозыря попытается сохранить место в элите в стыковых противостояниях. Лучшим снайпером чемпионата стал Дембо Дарбо.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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