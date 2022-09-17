Футбол. «Арсенал» потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате Беларуси

Итоговую победу со счетом 2:1 одержали хозяева. Первый гол был забит на 11-й минуте. Удвоить отрыв удалось на 59-й. Лишь в конце дуэли гости смогли вернуть интригу. «Волки» выиграли второй матч подряд, до этого у футболистов был период неудач. Но, кажется, он закончился. А вот «Арсенал» до сих пор не может преодолеть черную полосу. Для коллектива это уже седьмое поражение кряду. В последний раз он побеждал два месяца назад.

Также 17 сентября встречались «Слуцк» и «Белшина». Клубы разошлись мирно.