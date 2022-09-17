Прямой эфир

Футбол. «Арсенал» потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате Беларуси

17 сентября 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В рамках 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу «Ислочь» на домашнем стадионе принимала дзержинский «Арсенал», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Арсенал» потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате Беларуси-1

Итоговую победу со счетом 2:1 одержали хозяева. Первый гол был забит на 11-й минуте. Удвоить отрыв удалось на 59-й. Лишь в конце дуэли гости смогли вернуть интригу. «Волки» выиграли второй матч подряд, до этого у футболистов был период неудач. Но, кажется, он закончился. А вот «Арсенал» до сих пор не может преодолеть черную полосу. Для коллектива это уже седьмое поражение кряду. В последний раз он побеждал два месяца назад.

Также 17 сентября встречались «Слуцк» и «Белшина». Клубы разошлись мирно.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси
17 сентября 2022 11:55

Футбол. «Энергетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края
17 сентября 2022 11:51

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края

17 сентября на Кубке Содружества в «Раубичах» соревнуются в гонках преследования
17 сентября 2022 10:21

17 сентября на Кубке Содружества в «Раубичах» соревнуются в гонках преследования