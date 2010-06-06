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Франческа Скьявоне – первая итальянка, выигравшая турнир Большого Шлема

06 июня 2010 16:12
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Победительница «Ролан Гаррос»-2010 Франческа Скьявоне стала героиней спортивной прессы в Италии, отодвинув на второй план готовящихся к чемпионату мира футболистов и выдающегося мотогонщика Валентино Росси, который в субботу попал в аварию и сломал ногу.

Скьявоне победила в финале австралийку Саманту Стосур, стала первой итальянкой в истории, выигравшей турнир Большого Шлема. Страна, помешанная на футболе, не знала столь выдающегося индивидуального успеха в теннисе с 1976 года, когда Адриано Панатта выиграл тот же «Ролан Гаррос”».

Кстати, итальянка стала самой возрастной чемпионкой за 41 год. Сейчас Франческе Скьявоне 29.

На парижских грунтовых кортах уже начался мужской финал Надаль против Содерлинга. Напомним, что именно от Содерлинга «Король грунта» и потерпел единственное поражение в Париже за всю карьеру.

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