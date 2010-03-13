Фото. Команда Президента Республики Беларусь разгромила команду Могилевской области

В Минске состоялся заключительный поединок предварительного этапа третьего республиканского турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд. Это соревнования на призы Президентского спортивного клуба.

С разницей в 4 шайбы команда главы государства разгромила ледовую дружину Могилевской области. В нынешнем сезоне играют по-новому. Вместо буллитов за нарушения игроки наказываются двухминутными удалениями.

Хозяева повели в счете уже в начале матча. Самыми результативными игроками сегодняшней игры стали Александр Лукашенко и Павел Белый, а также могилевчанин Виктор Шаритон. Финальный счет – 12:8.

Хоккейная команда Президента обеспечила себе выход в плей-офф. Она лидирует в турнирной таблице. В финале, который пройдет в начале апреля, будет соревноваться четверка сильнейших.

Владимир Цыплаков, игрок команды Президента Республики Беларусь:

– Наша команда никогда не расслабляется, играет на победу, чтобы доставить удовольствие зрителям – это самое главное.

Кстати, о развитии отечественного хоккея накануне шла речь на совещании у главы государства. Александр Лукашенко потребовал выстроить эффективную систему подготовки спортсменов и тренеров.

Андрей Асташевич, капитан команды Президента Республики Беларусь:

– Хороший акцент подняли в вопросе о том, что в наше время состояние детского хоккея не такое, каким хотелось бы его видеть. Сейчас будет уделяться особое внимание детскому хоккею: его развитию, материальной базе, ответственность тренеров за детей, которых они готовят. Надо работать с детьми с 12 до 17 лет, чтобы на выходе получался профессиональный хоккеист.