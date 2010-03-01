Фото. Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера в Минск

Спортсмен завоевал первое в истории суверенной Беларуси золото зимних Игр и готов к новым испытаниям. Об этом Алексей сообщил в Национальном аэропорту Минск по прилету.

Гришина встречали родственники, друзья, оркестр и именной торт. А у входа ждал белый лимузин. Сейчас в копилке белоруса – награды чемпионатов мира всех достоинств. Кроме того, он неоднократно становился победителем и призером на этапах Кубка мира. В планах заслуженного мастера спорта – чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити в будущем году.

Алексей Гришин, чемпион по фристайлу зимних Олимпийских Игр в Ванкувере:

– Честно говоря, после соревнований был такой уставший, что в полной мере не ощутил, что победил. Даже сегодня, когда летел в Беларусь, до конца не верил, что выиграл золото. Но с каждой минутой все больше и больше, а после такой встречи, ощущаю это на все 100%.