Прямой эфир

Фото. Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера в Минск

01 марта 2010 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Спортсмен завоевал первое в истории суверенной Беларуси золото зимних Игр и готов к новым испытаниям. Об этом Алексей сообщил в Национальном аэропорту Минск по прилету.

Гришина встречали родственники, друзья, оркестр и именной торт. А у входа ждал белый лимузин. Сейчас в копилке белоруса – награды чемпионатов мира всех достоинств. Кроме того, он неоднократно становился победителем и призером на этапах Кубка мира. В планах заслуженного мастера спорта – чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити в будущем году.

Алексей Гришин, чемпион по фристайлу зимних Олимпийских Игр в Ванкувере:
– Честно говоря, после соревнований был такой уставший, что в полной мере не ощутил, что победил. Даже сегодня, когда летел в Беларусь, до конца не верил, что выиграл золото. Но с каждой минутой все больше и больше, а после такой встречи, ощущаю это на все 100%.

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Фристайлист Алексей Гришин вернулся из олимпийского Ванкувера на Родину

Другие новости рубрики

Все новости
01 марта 2010 14:19

Четырьмя матчами плей-офф возобновится открытый чемпионат Беларуси по хоккею

01 марта 2010 07:28

Белорусский дзюдоист Евгений Бедулин забрал золото у россиянина Асхаба Костоева

01 марта 2010 07:13

В канадском Ванкувере завершилась торжественная церемония закрытия 21-х зимних Олимпийских игр