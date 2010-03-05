Прямой эфир

Фото. Эта женщина учит белорусских мужчин бодибилдингу

05 марта 2010 15:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Людмиле Фадеевой, многократной победительнице соревнований по бодифитнесу, совсем недавно позавидовал бы любой мужчина.

Людмиле Фадеевой, многократной победительнице соревнований по бодифитнесу, совсем недавно позавидовал бы любой мужчина. Красивое тело, рельефная мускулатура и богатырская сила. Формы, не совсем соответствующие хрупким женским идеалам, да еще требующие изнуряющих тренировок. В сумме эти факторы и заставили Людмилу вернуться к утонченной фигуре и женской изящности. Зато теперь чемпионка помогает сильной половине человечества выглядеть действительно сильной. А эта задача не из легких: мужчина бывает капризен.

Людмила Фадеева, инструктор: 
Самое главное, это расположить его так, чтобы ему было комфортно. Необходимо создать такую атмосферу и обстановку, чтобы он приходил в зал, тренировался и приходил снова. Подготовительный период в фитнесе для каждого мужчины индивидуален. Новичок втянется в тренировочный ритм за месяц-два, тем, кто уже успел поиграть с «железом», потребуется всего пару недель.

Людмила Фадеева: 
Когда мужчина приходит в тренажерный зал в первый раз, то мы делаем упражнения на самые главные группы мышц: мышцы спины, груди, плеч, рук и ног.

Начинающим не стоит бояться нагрузок. Каждое упражнение завершается отдыхом и контролем за дыханием. И только после сброса напряжения можно переходить к тренировке следующей группы мышц.

Людмила Фадеева: 
Существует много упражнений на мышцы спины, но это упражнение хорошо тем, что его могут выполнить те, у которых нет проблем с позвоночником и те, у которых есть такие проблемы. Очень хорошо прорабатывается широчайшая мышца спины и хорошо закачивается спина.

Спустя несколько тренировочных недель бицепс, трицепс и накачанные мышцы спины станут предметом гордости. Но хрупкую леди окончательно сразят заветные шесть кубиков рельефного пресса.

Людмила Фадеева: 
Он опускается до линии горизонта и при подъеме мышцы брюшного пресса не расслабляет, они постоянно в напряжении, и идет скручивание корпуса вверху.

Одновременно с началом занятий необходимо изменить и подход к питанию. Сделать его полезным и грамотно составленным. Важным звеном в получении питательной энергии станет завтрак.

Людмила Фадеева: 
Самый хороший завтрак – это овсяная каша, рисовая каша, чтобы в составе были сложные углеводы. Если человек приходит в тренажерный зал, не позавтракав, то у него не будет энергии, сахар в крови понижается, легкое недомогание, и у человека просто не будет сил тренироваться.

Поэтому за час до посещения спортивного зала надо обязательно побаловать желудок. В результате тренировка станет приятным бонусом, а мужское тело засияет красотой и неотразимостью. Главное, сделать первый шаг в направлении тренажерного зала. Это тяжелое решение для многих мужчин. Но при терпеливом подходе любая дама сможет сподвигнуть избранника на постоянные физические тренировки. А если поощрять даже крохотные успехи мужчины, поверьте, совсем скоро он превратится в Аполлона и будет без устали носить вас на руках.

Пусть блистательная Софи Лорен и утверждала, что мужчина, воплощающий в себе все лучшие качества, - это сущее наказание, я думаю, что от такой кары не отказалась бы ни одна женщина. Кстати, не забывайте, что идеальным мужчина может стать, если посмотреть на него влюбленными глазами.

Другие новости рубрики

Все новости
05 марта 2010 13:41

Белорусские толкатели ядра Надежда Остапчук и Андрей Михневич вошли в число претендентов на звание «Лучший атлет месяца»

05 марта 2010 13:36

На чемпионате Европы по биатлону определились сильнейшие в командных стартах

05 марта 2010 13:30

Минское «Динамо» проведет предпоследний поединок регулярного чемпионата КХЛ