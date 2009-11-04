Форвард сборной Беларуси Олег Антоненко возвращается в минское «Динамо»

Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Начало нынешнего сезона Олег Антоненко провел в составе дебютанта Континентальной хоккейной лиги екатеринбургского «Автомобилиста». В 13 поединках он набрал 7 (4+3) бомбардирских баллов, получил 2 минуты штрафа и имеет показатель полезности «+1». Получив травму 14 октября в матче с казанским «Ак Барсом», белорус прибыл на лечение в Минск, где и получил предложение присоединиться к минскому «Динамо».

Напомним, что летом, формируя состав минского «Динамо» на предстоящий сезон, штаб Глена Хэнлона не проявил заинтересованности в услугах 38–летнего ветерана, и форвард вынужден был искать работу в других клубах. Теперь же Олег с ходу стал помощником капитана «Динамо» Вилле Пелтонена, передает sb.by.