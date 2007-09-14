Формула 1. Скандал

Накануне вечером в Париже прошло заседание Всемирного совета по автоспорту.

По его итогам британская конюшня "Макларен" лишена всех очков набранных в текущем чемпионате формулы 1, и оштрафована на кругленькую сумму в 100 млн. долларов США. Такое суровое наказание постигло "серебряные стрелы" за доказанный факт технического шпионажа против конкурентов из "Феррари".

Пилотов Макларена - лидера сезона Льюиса Хэмилтона и его напарника Фернандо Алонсо решили не штрафовать, и они продолжат борьбу за чемпионский титул. А вот в кубке Конструкторов после парижских событий теперь все, похоже, решено. Победа у Феррари практически в кармане, ведь жеребцы из Маранелло опережают ближайших преследователей из Заубера на 57 очков. А вот Макларен могут подстерегать еще худшие неприятности. Боссу конюшни Рону Деннису предстоит доказать, что в болидах его команды нет интеллектуальной собственности "Феррари". В противном случае, Макларен не будет допущен к участию в следующем сезоне.