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ФК «Витебск» – «Торпедо»: возникавшие острые моменты на голевые не дотягивали

18 мая 2010 16:28
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Поединок принимал центральный витебский спорткомплекс. Первые 45 минут удовольствия игра болельщикам не доставила.

Извечную болельщицкую тоску по голу более проникновенно прочувствовали гости. В этом им помог защитник «Витебска» Городцов. На 52-ой минуте он встревожил штрафную и заработал пенальти, который реализовал Беганский и гости вышли вперед.

Однако, следующие 15 минут автозаводцам пришлось приложить максимум усилий, чтобы свой минимальный отрыв сохранить. И только после 67-ой минуты, когда счет стал 2:0, жодинцы с уверенностью в голосе допели свою победную песню до финального свистка. Впервые заработав в нынешнем чемпионате 3 выигрышных очка.

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