ФК «Витебск» – «Торпедо»: возникавшие острые моменты на голевые не дотягивали

Поединок принимал центральный витебский спорткомплекс. Первые 45 минут удовольствия игра болельщикам не доставила.

Извечную болельщицкую тоску по голу более проникновенно прочувствовали гости. В этом им помог защитник «Витебска» Городцов. На 52-ой минуте он встревожил штрафную и заработал пенальти, который реализовал Беганский и гости вышли вперед.