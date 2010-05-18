ФК «Витебск» – «Торпедо»: возникавшие острые моменты на голевые не дотягивали

Извечную болельщицкую тоску по голу более проникновенно прочувствовали гости. В этом им помог защитник «Витебска» Городцов. На 52-ой минуте он встревожил штрафную и заработал пенальти, который реализовал Беганский и гости вышли вперед.
Однако, следующие 15 минут автозаводцам пришлось приложить максимум усилий, чтобы свой минимальный отрыв сохранить. И только после 67-ой минуты, когда счет стал 2:0, жодинцы с уверенностью в голосе допели свою победную песню до финального свистка. Впервые заработав в нынешнем чемпионате 3 выигрышных очка.