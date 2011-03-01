ФК «Торпедо» (Жодино) открыл для себя новый сезон поединком за Суперкубок, но продолжает подготовку к матчам чемпионата

Для жодинского «Торпедо», наряду с борисовским «БАТЭ», сезон-2011 начался раньше остальных участников Высшей лиги. Матч за Суперкубок страны стал для автозаводцев своеобразной проверкой сил перед стартом в чемпионате и, наверняка, дал тренерскому штабу обильную пищу для размышлений.

Теперь, вплоть до игр первого тура, матчи которого запланированы на второе апреля, официальных поединков у команды Сергея Гуренко не будет, ведь с кубковым розыгрышем жодинцы попрощались еще на стадии 1/16 финала.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо»:

Я считаю, что этот матч будет одним из матчей подготовки к чемпионату. Я думаю, он будет интересный. Простых матчей и неинтересных с «БАТЭ» не бывает. Это даже своего рода дерби. Но не более того.

Конечно, приятно победить, приятно заработать трофей. Но далеко идущих выводов я делать не буду.

Будем выходить и играть на победу и, конечно, чтобы доставить радость своим болельщикам.

Одолеть «БАТЭ» команде Сергея Гуренко не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но продемонстрировать характер и желание играть – вполне. Примерно то же самое, но с более приемлемыми результатами, «черно-белые» показывали на сборе в Турции, за время которого автозаводцы провели пять спаррингов.

Два из них выиграли: у казахстанских «Акжаика» (1:0) и «Атырау» (3:1). А вот остальные завершились мирными исходами. С южно-корейским клубом сильнейшего дивизиона «Кеннам» торпедовцы сыграли 1:1, в матчах с латвийской «Даугавой» и российской «Балтикой» взятия ворот зафиксировано не было.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо»:

Цели ставились – работать над качеством. Ту работу, которую запланировали, мы выполнили. Провели пять матчей. Все на фоне усталости, под хорошими нагрузками.

Доволен самоотдачей ребят, игрой и отношением к работе.

Пожалуй, единственным неприятным моментом для главкома «Торпедо» стало то, что не удалось взять на сбор всех, кого Сергей Гуренко планировал. Не было в Белеке с автозаводцами защитника молодежной сборной нового созыва и гродненского «Немана» Дмитрия Чаки, находившегося в «Торпедо» на просмотре. Выехать в Турцию молодому и перспективному футболисту не позволили проблемы с паспортом.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо»:

Мы его взяли на заметку – очень понравился. Да, там есть и с паспортом проблемы, и с клубами. Мы все равно его имеем в виду.

По индивидуальной программе занимался в Турции нигерийский полузащитник Симон Огар, который только-только восстанавливается от тяжелой травмы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Возможно, уже на следующем африканском сборе африканский легионер приступит к полноценным тренировкам в общей группе.

Отпраздновав Международный женский день, девятого марта автозаводцы снова отправятся в Турцию, где на протяжении двух недель продолжат оттачивать командные взаимодействия. А там не за горами и старт в чемпионате Беларуси. Второго апреля «Торпедо» сыграет при родных болельщиках против вице-чемпиона страны солигорского «Шахтера».