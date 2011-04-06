ФК «Торпедо» – ФК «Шахтер»: первая сенсация чемпионата Беларуси, первый гол розыгрыша и тотальное невезение гостей

Вчерашний кандидат на вылет из лиги сегодня оставляет ни с чем признанного фаворита любого чемпионатного розыгрыша. Чем ни интригующая затравка нынешнего чемпионата?

Жодинское «Торпедо-БелАЗ», спонсорская помощь автостроительного гиганта клубу в этом году, видимо, стала более ощутимой, что потребовало корректировки названия, не далее как в минувшем сезоне боролось за выживание в белорусской элите. А нынче на прошлогоднего аутсайдера с опаской будут поглядывать даже фавориты белорусского первенства. Как, например, солигорский «Шахтер», которому досталось от автозаводцев в матче первого тура.

И дело отнюдь не в том, что старательно, по крупицам собранная в межсезонье тренерским штабом «Торпедо» команда блещет звездными именами. Совсем нет. Просто суть, похоже, в том упорстве и той уверенности в собственных силах, с которой неизменно идет к достижению своих целей жодинский главком Сергей Гуренко, и которыми не могли не заразиться и его подопечные. Так что теперь, с точки зрения морально-волевых, автозаводцы представляют грозную силу.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Первый матч всегда очень сложный. И не всегда в первых матчах побеждает класс. Я ребят настраивал на то, что просто так взять очки не удастся. Только желание, характер способствуют приобретению очков.

Свою жажду к победе хозяева поля во встрече «Торпедо» – «Шахтер» продемонстрировали наглядно уже на седьмой минуте матча. Александр Папуш навесил с правого фланга, а Сергей Ирха, не пропадать же зря таким гренадерским ростовым данным, точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот солигорчан. И тем самым стал автором первого гола чемпионата страны 2011 года.

«Горняков» голевой конфуз изрядно разозлил и заставил активизироваться в нападении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Чем ближе дело шло к перерыву, тем все более и более зубастыми становились атаки подопечных Владимира Журавля. За первые 45 минут гости даже смогли проверить на прочность стойку жодинских ворот. Однако всколыхнуть сетку торпедовских закромов никому из солигорчан так и не удалось. И в раздевалки на межтаймовую чашечку кофе соперники разошлись при минимально перевесе «Торпедо».

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Так играть, конечно, нельзя. Достаточное количество моментов было. Но это футбол. Ошибка в обороне, много времени для исправления ситуации. К сожалению, сейчас мы испытываем определенные трудности в завершении атаки.

Сложности с реализацией голевых моментов оказались для «Шахтера» неразрешимыми вплоть до конца встречи. Во втором тайме перечень неиспользованных «горняками» перспективных возможностей увеличился еще на несколько пунктов. Буквально на старте 45 минут в ходе одной из атак солигорчан мяч снова угодил в каркас жодинского кипера Антона Ковалевского.

Заколдованная рамка стала преградой на пути мяча и в середине тайма, когда Павел Ситко после навеса Юрия Коломыца пробил головой. Признаем, однако, что и автозаводцы, хоть и окопались на своей половине поля, не забывали периодически теребить владения Юрия Цыгалко.

Наиболее реальная возможность увеличить минимальный перевес «Торпедо» была у появившегося на газоне в начале второго тайма Игоря Кривобока. Но дуэль с солигорским кипером форвард хозяев проиграл, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

Я считаю, что руководство подготовило суперполе. Думаю, наверное, лучшее в Беларуси. Можно было показывать хороший, добротный футбол.

Мы быстро забили первый мяч. Потом где-то «сели». Да, были всплески в игре, были ямы. Это закономерно.

Чтобы вырвать желанную победу из рук «Торпедо», в концовке тайма главком «горняков» Владимир Журавель бросил в бой тяжелую артиллерию. Наконец-то дебютировал в составе «желто-черных» Владимир Юрченко. Но сразу так, с ходу, оправдать свое реноме забивного и фартового форварда ему не удалось. А, может, попросту не хватило времени.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

В такую игру тяжело войти. Честно говоря, верил в ребят на поле до конца. За 10 минут решил что-то поменять. Как видите, ничего хорошего из этого не получилось.

Команды так отчаянно сражались за победу в стартовом матче чемпионата, что поведение игроков на поле порой даже выходило за рамки корректного. Встреча неслучайно стала самой грубой в туре. Арбитр поединка Александр Евневич в сумме предъявил игрокам аж восемь желтых карточек.

Желанная победа, в итоге, осталась за «Торпедо» – 1:0. «Горняки» потерпели на старте чемпионата довольно неожиданное поражение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Шахтер» (Солигорск):

Судьба испытывает команду на данном этапе. И Кубок – 1/2, и начало чемпионата.