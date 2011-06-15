ФК «Шахтер» одержал четвертую подряд «сухую» победу и забрался на второе место в чемпионате Беларуси

После не самого удачного старта в нынешнем сезоне серебряный призер чемпионата-2010 солигорский «Шахтер», похоже, обрел уверенность, стать и мощь, что наглядно проявил в домашнем матче 13 тура против гродненского «Немана».

Как показала эта встреча, июньский перерыв в чемпионате страны абсолютно ничего не изменил в игре команд: «Шахтер» все такой же по-спортивному злой и агрессивный, а вот «Неман» смотрится вяловато и беззубо.

Солигорчане без раскачки взялись за штурм ворот новоявленного сборника из Гродно Сергея Черника. Побывка вратаря в команде Бернда Штанге, возможно, и пошла ему на пользу, но вот дивидендов гродненской команде пока явно не принесла.

«Шахтер» провел очень интенсивный отрезок в дебюте поединка, за что был вознагражден. Александр Гриньков решился на дальний удар, чем застал врасплох 16-го номера «желто-зеленых» – 1:0.

Добившись перевеса в счете «горняки» сбавили тем и позволили гостям уйти на перерыв проигрывая минимально.

Главком «Немана» Александр Корешков был явно не доволен положением дел – его команду полностью переигрывали. Слабое звено российский специалист нашел быстро. На скамейку был усажен Александр Анюкевич. Вместо него вышел Вадим Демидович. Стоит отметить, данная замена позволила гостям заиграть интереснее впереди. Теперь такого явного перевеса как в первой половине «Шахтер» уже не имел. Но, все же, остроты у ворот Юрия Цыгалко не возникало, а «Шахтер» свое забил. Причем, в избытке.

На 69-й минуте Павел Ситко прицельно пробил. 2:0 – в пользу «горняков». А уже в следующей же атаке счет стал крупным. Вышедший на замену Александр Алумона передал привет своим партнерам и, совершенно игнорируя старую память, сделал счет 3:0 в пользу хозяев поля.

Буквально через несколько минут ситуация для гостей стала вовсе аховой. Повреждение получил полузащитник «Немана» Алексей Легчилин, а замен к этому времени у Корешкова не осталось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Солигорчанам не составило большого труда добить измочаленного соперника и оформить совсем уж неприличный итог матча. Голевые дубли в активе Ситко и Алумоны. 5:0.

«Шахтер» выигрывает в чемпионате четыре матча подряд и в стольких же поединках оставляет свои ворота на замке. Успешная серия позволила «горнякам» забраться на вторую строчку турнирной таблицы. А вот «Неман», похоже, «пересох». С учетом финальной кубковой встречи гродненцы не могут добиться победы в трех поединках, неизменно уступая.