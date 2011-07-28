ФК «Шахтер» бесславно завершил выступление в Лиге Европы сезона, оба раза уступив латвийскому «Вентспилсу»

Невероятно обидным получилось расставание с Лигой Европы у солигорского «Шахтера». После обидного домашнего поражения от «Вентспилса» (0:1) ответный матч в этом красивом латвийском городе подопечные Владимира Журавля начали очень бодро.

Уже на шестой минуте обманувший хозяев своей бесперспективностью штрафной в исполнении Юрия Коломыца обернулся взятием ворот «Вентспилса». 1:0 – в пользу «горняков». Этот гол моментально как бы обнулил результат первой встречи. Теперь битва между соперниками за путевку в следующую стадию Лиги Европы начиналась заново.

Эх, если бы «горняки» до финального свистка сохранили высочайший настрой на победу, который позволял им в первом тайме почти безраздельно властвовать на поле и получить уйму возможностей увеличить свой гандикап, триумфатором этого противостояния, однозначно, вышли бы солигорчане.

Но после перерыва характер матча изменился. Атакам хозяев явно добавило остроты появление второго нападающего – ганского легионера Маки Мвондо. Именно он и стал спасителем «Вентспилса».

На 52-й минуте темнокожий хавбек точным ударом головой наказал за ошибку на выходе солигорского кипера Юрия Цыгалко. Цифры на табло сравнялись – 1:1.

Для «Шахтера» это мало что меняло. Для общего успеха по-прежнему нужно было забивать хотя бы однажды. Это подопечным Владимира Журавля удалось, даже несмотря на то, что с креативом в солигорском нападении во второй половине назрел некоторый кризис. На 73-й минуте Дмитрий Комаровский подкараулил ошибку латвийского кипера Александра Власова и сделал счет 2:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Правда, праздник в стане поклонников белорусского клуба был недолгим. Спустя всего пять минут в суматохе у солигорских ворот главный арбитр норвежец Эспен Берндсен узрел повод для пенальти. Все тот же Мвондо нанес точный удар с 11-метровой отметки и стал разрушителем солигорских надежд.

Кстати, он же составил компанию Федерико Мартинесу в разящем контрнабеге на ворота «Шахтера» уже в компенсированное время матча. Эту атаку уругвайский форвард «Вентспилса» завершил эффектным, а, главное, точным ударом. Итоговый счет стал 3:2 в пользу латвийской команды, что означало – именно подопечные Сергея Подпалого теперь сразятся в третьем квалификационном круге с сербской «Црвеной Звездой».

Солигорчанам же остается поскорее забыть неудачу на международной арене и сплотиться для достижения успехов во внутреннем чемпионате.