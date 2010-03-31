ФК «Минск» по сравнению с прошлым годом стал сильнее и даже выпустил уникальное издание «Летопись»

Накануне победного спарринга футбольного клуба «Минск» против земляков из «МТЗ-РИПО» представители СМИ побывали в гостях у горожан, где были подробнейшим образом проинформированы о перспективах и задачах столичной команды на предстоящий сезон.

Тараканов Виталий, главный тренер ФК«Минск»:

Я считаю, что по сравнению с прошлым годом мы стали сильнее. А сезон все расставит на свои места. По его результатам мы будем делать выводы, угадали ли мы с людьми, на которых мы рассчитывали. Думаю, нам по плечу быть в первой шестерке и даже выше. Я уверен в тех людях, с которыми я сегодня работаю. Это и футболисты, и тренерский штаб.

Встречу с журналистами, кстати, открыл генеральный директор ФК «Минск» Игорь Михайлович Шлойдо, который рассказал о ближайшем будущем столичной команды и даже коснулся её истории. Кстати, клуб к началу сезона сделал отличный подарок своим болельщикам уникальное издание «Летопись» футбольного клуба «Минск», в котором собраны уникальные материалы и статистика выступлений горожан в чемпионатах страны.



Тараканов Виталий, генералный директор ФК «Минск»:

Своеобразная попытка сделать энциклопедию футбольного клуба. Насколько я знаю, в современной Беларуси ни один футбольный клуб такого издания не имеет. Мы попытались от начала, от самых истоков показать, кто работал в нашем клубе. Тренеры, выдающиеся футболисты.

В неформальной и довольно раскованной встрече с представителями СМИ поучаствовали капитан горожан Андрей Разин и новобранец команды Игорь Воронков.

Без ответа не остался ни один вопрос въедливых журналистов . Так что , хочется поблагодарить минчан за отличную инициативу и гостеприимство, а также пожелать удачи в стартующем чемпионате страны.