ФК «Минск» объявил конкурс на лучший проект талисмана команды

А пока игроки и тренерский штаб «Минска» терпеливо выполняют свои непосредственные обязанности, в клубном офисе также не сидят без дела. Принято решение поработать над имиджем команды.

Нет, массовый поход в салон красоты игрокам столичного клуба организовывать не стали. А вот разработкой талисмана команды, который, стоит признать, также является неотъемлемой частью клубного образа, в пресс-службе горожан задумались всерьез.

Александр Томин, пресс-аташе ФК «Минск»:

Наш футбольный клуб по меркам высшей Лиги достаточно молодой, поэтому руководство клуба приняло решение обзавестись собственным талисманом.

Талисман от логотипа немного отличается. Ведь официальный логотип у нас уже есть.

Мы хотим талисманом дополнительно привлекать болельщиков на стадион.

Требования к конкурсным работам жесткими не назовешь. Варианты принимаются как в электронном виде, кстати, все желающие могут высылать свои образцы на e-mail ФК «Минск, так и в бумажном.

При этом организаторы признают: качество исполнения – далеко не главное. Основная задача – найти концептуальное решение. А художественно оформить его, если понадобиться, помогут профессиональные дизайнеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Томин, пресс-аташе ФК «Минск»:

Главное участие в нашем конкурсе – чтобы талисман был приближен к нашим клубным цветам: синему, белому и красному.

Может быть нарисован любой персонаж, любой представитель мировой фауны. Мы не ограничиваем никакими рамками.

А присылать можно и на листе бумаги, и в электронном виде. Особо сложных технических заданий мы не требуем.

Кстати, старания художников-энтузиастов не пройдут даром. Все участники конкурса обязательно получат утешительные презенты. А победителя ждет главный приз. Правда, то, каким он будет, организаторы пока держат в секрете.

В объективности окончательного выбора можно не сомневаться. Определять автора лучшего проекта талисмана будет весьма представительное жюри.

Александр Томин, пресс-аташе ФК «Минск»:

Будет консилиум. Привлечем руководство, капитана команды, тренеров.

Каждый присылает в силу своих возможностей и умений. Потом жюри отберет и, естественно, победителя будет ждать главный приз. Но всех участников мы также не обделим.

Я думаю, что награждение пройдет в торжественной обстановке. Даже с участием футболистов нашего клуба.

Остается только добавить, что конкурс продлится до второго марта. Аккурат в день первого свидания горожан с бобруйской «Белшиной» в рамках 1/4 финала Кубка страны прием работ завершится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если у вас есть желание быть причастным к истории футбольного клуба «Минск», не теряйте времени и творите. Возможно, именно вами придуманный талисман станет поистине счастливым для горожан.