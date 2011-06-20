ФК «Минск» – обладатель Кубка Беларуси-2011 среди женских команд

18 июня в Минске на спорткомплексе «Олимпийский» нашел своего обладателя женский Кубок Беларуси. В жарком и бескомпромиссно упорном споре этот трофей разыграли между собой столичная «Зорка-БДУ», лидер национального первенства, и ФК «Минск», новое действующее лицо в белорусском женском клубном футболе.

«Горожанкам», образно говоря, всего-то год от роду, но они уже наводят серьезного шороху на отечественных футбольных просторах. Под руководством известного белорусского специалиста Ирины Булыгиной собран весьма добротный состав исполнителей, а в их числе и колоритные для наших просторов камерунские легионерки Кристине Мане и Андиоло Пруденс.

Последняя, кстати, своими бомбардирскими подвигами в нынешнем чемпионате страны удивляла уже не раз. Так что по ходу финального кубкового матча к ней было приковано пристальное внимание не только зрителей, но и защитной линии «Зоркі-БДУ».

Андиола Пруденс, ФК «Минск»:

Мы готовились к этой игре, но и соперник тоже подготовился. Я чувствовала особое внимание и давление на меня. Но, в целом, все было нормально, пусть я и не забила.

Кубок страны, в итоге, достался футболисткам ФК «Минск». Все в этом столичном дерби решил один точный удар в исполнении Татьяны Кенды на исходе 60-й минуты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Для поединков такой важности столь упорное противостояние совсем не удивительно. Однако, стоит признать, что «горожанки» все же проявили больше хладнокровия и стремления к победе.

Ирина Булыгина, главный тренер ФК «Минск»:

Кубок – это такое соревнование, где, наверное, можно слабому сопернику проиграть. Мы, естественно, думали, что будет борьба до последних минут. Так оно и получилось. Мы на легкую игру не рассчитывали.

Я думаю, это только начало. Да и в моей тренерской карьере первая медаль, первый кубок.

Татьяна Кенда, ФК «Минск»:

У них уже давно команда существует, девочки вместе играют. А у нас команда существует только два года. А под названием «Минск» – только год.

Конечно, по-особому настраивались. Все хотели выиграть.

Будем надеяться, что для молодой столичной команды завоевание Кубка страны – далеко не предел амбиций и возможностей. «Минск», наверняка, еще пошумит на белорусских просторах. У подопечных Ирины Булыгиной для этого есть все предпосылки. И, конечно же, мастерство и желание заявить о себе во весь голос.