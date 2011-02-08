ФК «Минск» и ФК «Партизан» в непростых погодных условиях готовятся к сезону, проводя спарринги между собой

Футбольный клуб «Минск» идет в ногу со временем и основную подготовку к новому сезону также ведет на турецких просторах. Правда, всю прошедшую неделю горожане тренировались на клубной базе и во всю пытались приноровиться к капризным погодным условиям родной столицы после климатической благодати Средиземноморья.

А мы получили возможность из первых уст узнать некоторые подробности первого для горожан межсезонного сбора.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Мы сыграли два спарринга. В первом мы победили, второй проиграли. Но результатами вполне остались довольны. Все намеченное выполнили. И погода, в принципе, нас там не подвела. Потому что в эту пору, так скажем, погодные условия доставляют неприятности.

У нас в команде появилось много новых людей. Хотелось бы посмотреть и их в деле, как они себя проявят в этих играх. Опять же, новый для них коллектив. Поэтому основная задача этого сбора – посмотреть наших новичков в деле и уже думать о предстоящем кубке.

К слову, новобранцами команды, а к их числу за минувшую неделю присоединились экс-полузащитники бобруйской «Белшины» Дмитрий Щегрикович и Денис Сащеко, рулевой «Минска» остался доволен, хотя и отметил, что в потенциале можно ожидать от новичков большего.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

То, что ожидали от них, мы увидели. Думаем, что они еще будут прибавлять. Потому что каждому человеку в новом коллективе сразу непросто прижиться. Я думаю, ребята обобьются и будут помогать нам в этом сезоне.

Помощь от новичков в организации атакующих действий главкому горожан Виталию Тараканову, несомненно, понадобится. Как никак, команду в межсезонье покинул один из ключевых игроков клуба, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дмитрий Осипенко перебрался на легионерские хлеба, подписав контракт с полтавской «Ворсклой».

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Мне вообще было тяжело расставаться с теми людьми, которые были в прошлом году. Но такова жизнь.

Осипенко для нас – это потеря. Я говорю откровенно, потому что на протяжении сезона Дима был одним из лидеров. Сыграл практически все матчи без спадов.

Во время субботнего спарринга горожан со столичным «Партизаном» заменить многолетнего лидера команды Осипенко во всю старался Денис Сащеко. По крайней мере, надпись на майке экс-бобруйского хавбека свидетельствовала именно об этом. Надо сказать, этот товарищеский поединок вообще серьезно напоминал детскую сказку Корнея Чуковского «Путаница».

Вот Абубакар Камара стремительно вспахивает правый фланг, а если верить форме, то перед нами ни кто иной, как Дмитрий Харитончик. А вот один из «партизанов» Юрий Кендыш играет в майке Щегриковича. Сам же Дмитрий в это время сражается на стороне «Минска» в форме Хидетоши Вакуи.

Впрочем, спарринговый формат предполагает подобные забавные вольности. В официальных состязаниях все, несомненно, станет на свои места.

Что касается «Партизана», из клубов Первой Лиги он начнет сезон значительно раньше других, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь уже экс-представитель элитного дивизиона, у руля которого в этом году будет стоять известный белорусский специалист Владимир Курнев, напомним, пробился в четвертьфинал Кубка страны.

Владимир Курнев, главный тренер ФК «Партизан» (Минск):

Мы все так спланировали, чтобы как раз непосредственно подготовиться к Кубку. А уже через Кубок потихонечку, постепенно готовиться к чемпионату. Поэтому мы не форсируем, а плавно и постепенно готовимся. И к Кубку, и к чемпионату.

Команда в прошлом году еще играла в Высшей Лиге. Задачу, однозначно, даже и ставить не надо. Я хочу, как тренер вернуться в Высшую Лигу, ребята – как футболисты. Так что над этим будем работать.

Футбольный клуб «Минск», в свое время, тоже поварился в котле второго дивизиона. Сейчас перед горожанами маячат совсем другие горизонты. К еврокубковому дебюту, который в этом году предстоит нашему бронзовому призеру, команда Виталия Тараканова подходит со всей серьезностью.

Субботний контрольный поединок, к слову, завершился победой старших по рангу. «Минск» взял верх – 2:1. На точные удары Василюка и Шерякова у «Партизана» в самой концовке встречи возразил Кендыш. Видно, футболка Щегриковича оказалась фартовой.

Девятого февраля горожане отправятся на второй турецкий сбор, где и пройдет непосредственная подготовка к четвертьфинальным матчам Кубка страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Столичная команда совсем не прочь пополнить пока еще скромный клубный музей вторым по значимости белорусским трофеем.