ФК «Лестер Сити» стал чемпионом Англии: это ли самая удивительная история в мире спорта?

Триумфальная победа «Лестер Сити» в Английской премьер-лиге 2016 года – поразительная история в мире спорта.

«Лестер Сити» находится под руководством нового тренера, который ранее не пользовался большим успехом. «Лестер Сити» побеждает команду за командой. Клуб обладает удивительными возможностями и на сегодняшний день имеет титулованную родословную.

Но это ли самая поразительная история в спорте? Более романтичная,

невозможная для выполнения, более захватывающая, чем какие-либо другие спортивные истории?

Удачливый новичок

Джон Дейли пришел в профессиональный гольф в 1991 году. Он был новичком в этом виде спорта. Джон Дейли не проходил в отборочный тур в половине соревнований, в которых принимал участие.

Игроки, которые были лучше Джона Дейли, переставали играть в гольф, но светловолосый Джон, наоборот, сложив свои клюшки в багажник машины, проехал 8 часов от своего дома до Индианаполиса, чтобы поучаствовать в одном из престижных соревнований по гольфу.

Джон Дейли раньше никогда не играл в гольф-клубе «Crooked Stick». Но когда жена одного из лучших гольфистов из Зимбабве Ника Прайса родила в ночь перед первым туром, было ясно, что Ник Прайс не будет участвовать в соревнованиях, а Джон Дейли продолжит бороться за победу.

У Джона не было времени на пробный раунд, поэтому он попросил Джефа Медлина, помощника Ника Прайса, если тот сможет помочь ему с клюшками и мячами во время игры.

Билли Андрейд, партнер Джона Дейли:

В той игре он был словно слепой с собакой поводырем. Он только и делал, что спрашивал своего помощника, куда мне лучше ударить?

Поразительная игра Джона Дейли полностью соответствовала его неумолимому выкуриванию сигарет. После этапов 69, 67 и 69 он проложил себе путь в финальный раунд, в котором у него была возможность выиграть главный приз, использовав всего 3 удара.

Джон Дейли заявил после соревнований, что на протяжении 4 дней турнира он ни о чем не думал, а просто ударял клюшкой по мячу.

Победа стала для него мотивом, чтобы продолжать играть в гольф. Он отпраздновал свою победу в арендованном лимузине при заказе еды в Макдональдс. При этом он спонтанно пожертвовал $30.000 семье зрителя, погибшего от удара молнии в течение турнира. Деньги помогли осиротевшей девушке, дочери погибшего мужчины, поступить в колледж.

Джон Дейли был женат несколько раз, потратил около $60 млн в азартных играх, отказывался припарковать свой жилой фургон вне территории сети ресторана «Hooters» в течении недельного турнира «Мастерс», а также пытался продать футболки со своим именем на улице проходящим мимо людям.

На сегодняшний день Джон Дейли больше не играет в профессиональный гольф.

Успех Джона Дейли был запоминающимся, так как он прошел 4 раунда из 18 лунок, соревнуясь при этом с лучшими гольфистами мира. В этом соревновании ему удалось победить.

Точно так же «Лестер Сити» показал свое бесспорное превосходство на протяжении 38 матчей сезона, однако невозможно быть застрахованным от единичных промахов, которые иногда встречаются в спорте.

Никто не мог и представить, что боксер Бастер Дуглас когда-нибудь победит Майка Тайсона, но это произошло 26 лет назад на тяжеловесном турнире в Токио. Майк Тайсон вышел на ринг с 37 победами из 37 турниров, 33 победы нокаутом. А Бастер Дуглас, в свою очередь, был неопытным боксером. Бастер Дуглас был физически болен, он боролся с гриппом и с эмоциональным потрясением в связи с гибелью своей матери за три недели до боя. В 8 раунде Тайсону удалось сбить Дугласа с ног, но в 10 раунде Дуглас сделал все наоборот. Дуглас был силен и уверен в себе, как и его удар снизу. В отличие от Дугласа, Тайсон не смог подняться из нокаута.

В Майами 26 лет назад американский боксер Кассиус Клей победил Сони Листона, до того, как Кассиус стал Мохаммедом Али и Али изменил мир.

Но для Дугласа эта победа была единичной. Победы футбольного клуба «Лестер Сити» стали рутиной.

Неопытный парень, ставший чемпионом

В гольфе 4 раунда, чтобы добиться успеха и всего лишь один удар, который может решить все, но в турнире «Большого шлема» на протяжении 2 недель 7 раундов.

В 1985 году Борис Беккер одержал ошеломительную победу в турнире «Уимблдон». 17-летний парень, который должен был готовиться к экзаменам в колледже, вместо этого был на пути к получению титула самого юного чемпиона в истории.

За неделю до этого он выиграл теннисный турнир в клубе «Queen», используя при игре удары с лета и быструю плоскую подачу. Когда он направлялся на юг через Лондон, ему было присвоено 20 место в мире.

Три года до этого еще один 17-летний парень из Швеции, Мат Виландер, участвовал в «Открытом чемпионате Франции по теннису» и прошел в финал с триумфальной победой.

Спустя 5 лет 17-летний Майкл Чанг также выиграл «Открытый чемпионат Франции по теннису», чего мало кто ожидал.

Майкл Чанг известен своей победой в четвертом сете, обыграв при этом Ивана Лендла, трехкратного чемпиона «Открытого чемпионата Франции по теннису». Майкл Чанг действительно заслуживает внимания, так как за два сета он смог сделать невозможное – стать чемпионом. Пораженный судорогой, он был лишен возможности отбивания глубоких мячей и использования ударов снизу, но, несмотря на это, победил.

В 1976 году шокирующим чемпионом стал Марк Эндмонсон, который выиграл «Открытый чемпионат Австралии по теннису». На старте своей карьеры он был 212 в списке игроков, никто и не предполагал, что он сможет выиграть.

«Лестер Сити» победил чемпионов прошлого и позапрошлого сезонов. Он выиграл большее количество матчей на протяжении 9 месяцев Английской премьер-лиги, чем другие команды. Неделю за неделей «Лестер Сити» поддерживал темп.

Команда, объединившая нацию

«Лестер Сити» набирал обороты и тем временем привлекал фанатов, болеющих за команды «Тоттенхем», «Восточный Мидленд», «Дерби Каунти» и «Ноттингем Форест».

То же самое произошло с бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс», которая прошла в Мировую серию 2004 года.

«Бостон Ред Сокс» выиграла 5 турниров в Мировой серии из 15. Затем один из лучших игроков команды, Бейб Рут, был продан Нью-Йоркской команде «Янкиз». С уходом Бейба Рута и началось проклятие «бамбино». Неправильное руководство командой, катастрофические ошибки во время игры и душераздирающие промахи.

В 1946 и 1967 годах «Бостон Ред Сокс» проиграла в Мировой серии в финальной игре, а также это повторилось в 1975 году в, пожалуй, одной из самых ярких Мировых серий.

В 2004 году «Бостон Ред Сокс» проиграла «Янкиз» со счетом 3-0 в чемпионате Американской лиги. Затем они одержали победу в 4 последующих играх. В Мировой серии команда «Сент-Луис Кардиналс» не смогла победить «Бостон Ред Сокс». Впоследствии команда выигрывала еще 4 раза.

«Бостон Ред Сокс» наконец достигла долгожданных побед. Поддержка и влияние помогли им добиться успеха.

«Лестер Сити» никогда не выигрывал в Премьер-лиге раньше. Самым большим их достижением было второе место, которое они заняли 87 лет тому назад. С тех пор они никогда не были настолько хороши.

Возвращение из мертвых, чтобы снова подняться на вершину успеха

Боб Чемпион, английский участник соревнований по стипль-чезу, перенес рак яичек и курс жестокой химиотерапии. Лошадь Боба Чемпиона, Алданити, перенесла много травм, поэтому ветеринары были уверены в том, что лошадь не сможет больше принимать участие в скачках.

В тот апрель на трассе для скачек «Эйнтри» не было искупления грехов, а только воскрешение участников. Боб Чемпион на своей лошади успешно пересек 11 препятствий. Они были неприкасаемы при прохождении 19 последующих препятствий.

Еще одна история, которая тронет сердца многих. Спартан Миссайл – лошадь, принадлежащая 54-летнему Джону Торну. Сын Джона Торна, Найджел Торн, должен был участвовать в скачках, но не смог, так как он погиб в автокатастрофе, поэтому Джон Торн участвовал вместо своего сына. Джон Торн пришел на финиш вторым после Боба Чемпиона. Позже они оба отметили свою победу в пабе «Уилшир». В следующем году при участии в скачках Джон Торн был на волоске от смерти.

Алданити вышла на финиш с результатом 10-1, а Спартан Миссайл с результатом 8-1.

«Лестер Сити» начал свой путь в августе с «медленного галопа». На спортивном рынке мало кто делал на клуб ставки, так как «Лестер Сити» был настолько далек от побед, что люди бы выиграли в 10 раз больше денег за отгадку имени первенца теннисиста Энди Маррея. Или за догадку о том, что Саймон Коуэлл станет следующим премьер-министром.

Рабочий, ставший сенсацией

Центральные защитники команды «Лестер Сити», 31-летний Робер Хут и 32-летний Уэс Морган, моложе 33-летнего Джо Джонсона, бывшего сотрудника газовой компании. В 1986 году Джо направился из Брэдфорда в Шеффилд на чемпионат мира по снукеру. Он проиграл в двух предыдущих турнирах, на одном из них со счетом 10:1.

Отец шестерых детей и игрок в снукер Джо Джонсон выиграл свой первый матч, который транслировался по телевизору, только в следующем году. Несмотря на скромные спортивные достижения и боль от кисты в спине, которая заставила его закончить участие в четвертьфинале, он все же пробился в полуфинал и сражался с легендой снукера Стивом Дэвисом. Джо Джонсон лидировал со счетом 13-12, прошел в 4 серию, а затем выиграл еще 5 серий из 6, заработав при этом 150 очков, что сделало его лучшим новичком, который когда-либо выигрывал титул чемпиона мира.

В 1983 году на чемпионате мира по дартсу можно было наблюдать невероятную победу Кейса Деллера над Эриком Бристовом. В следующем году Джо Джонсон дошел до финала, при этом не имея видеозаписи своего величайшего выступления. Раздобыв видеозапись позже, он обнаружил, что его сын приклеил на кассету надпись: «Этот человек – мастер вселенной».

Спортсмены, сотворившие чудо

«Ноттингем Форест» был на 13 месте во втором дивизионе, когда в январе 1975 года Брайан Клаф стал тренером этой команды. Под руководством нового тренера «Ноттингем Форест» продвинулся в первый дивизион, стал чемпионам Англии в следующем сезоне.

За 4 года и 5 месяцев «Ноттингем Форест» выиграл Кубок Европы. Сохранив при этом Кубок Европы в следующем году.

«Ноттингем Форест» играл в 9 матчах, чтобы выиграть свой первый Кубок Европы. По сравнению с «Ноттингем Форрест», нынешние обладатели Кубка Европы «Барселона» прошли свой пути до Лиги чемпионов. «Ноттингем Форрест» выиграли 6 очков по сравнению с «Барселоной», у которых 11 очков.

Но это связано не столько с ухудшением их успехов, а с изменением формата соревнований. «Ноттингем Форест» обыграл действующих чемпионов Европы «Ливерпуль». В 1977-1978 годах «Ноттингем Форест» заработал 7 очков и выиграл чемпионский титул.

Также можно утверждать, что Найджел Клаф пришел в команду с лучшими результатам, чем Клаудио Раньери, при этом, Найджел Клаф, будучи тренером команды «Дерби Каунти», вывел их в Лигу чемпионов и в полуфинал Кубка Европы.