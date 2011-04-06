ФК «Гомель», вернувшись в Высшую лигу чемпионата Беларуси, в первом же своем матче набрал очки

Несмотря на то, что первый домашний матч сезона новополоцкий «Нафтан» провел в Витебске, дефицита болельщиков на стадионе не наблюдалось. Соскучившись по большому футболу, фанаты пришли поболеть за своих любимцев и были не разочарованы.

Начало футбольной жизни любой страны начинается с точки отсчета, на которой все соперники равны. А посему предсказать большинство исходов встреч стартового отрезка сезона практически невозможно. Начинать же чемпионат, принимая соперников вдали от родного города, вдвойне тяжелее.

Несмотря на статус «возвращенцы» в Высшую лигу, футболисты «Гомеля» с первых минут по-хозяйски завладели игровой инициативой и повели широкомасштабное наступление на ворота Романюка. Хозяева встретили гостей во всеоружии и особой свободы вблизи своей штрафной не предоставили.

Первым знак к активным действиям подал Жуковский, примериваясь к владениям Бушмы на 27-й минуте. Соперник отвечал той же монетой. Дмитрий Платонов мог неоднократно открыть счет, но Николай Романюк всякий раз оказывался сильнее в дуэли с форвардом горожан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Великолепный шанс вывести свою команду вперед упустил Яцкевич, который, имея перед собой пустую рамку ворот, угодил мячом в голкипера.

Второй тайм выдался более ярким и зрелищным. Команды сбросили с себя оковы предстартового волнения и на радость публике показали красивый футбол, следствием которого стали два голевых удара в исполнении Степанова и Шкабары. На 53-й минуте Платонов заработал угловой. Стандарт взялся исполнить Игорь Стасевич. На подачу вовремя откликнулся Андрей Степанов, переигравший защиту и голкипера новополочан.

После забитого мяча гомельские футболисты успокоились и номинальным хозяевам удалось выровнять игру. Наставник «Нафтана» Игорь Ковалевич на 59-й минуте усилил атакующую мощь команды, выпустив на поле Дмитрия Хлебосолова, который своей активностью заставлял нервничать и ошибаться защитников гостей. Но стать героем встречи молодому форварду не удалось. Более того, на 76-й минуте он увидел перед собой красную карточку и был вынужден покинуть поле боя досрочно.

А незадолго до этого эпизода счет сравнялся, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кашевский неаккуратно сыграл вблизи собственной штрафной и подошедший к мячу Шкабара красиво послал мяч в сетку ворот «Гомеля».

Олег Шкабара, ФК «Нафтан»:

Почувствовал внутренне удовлетворение, потому что забил первый гол за «Нафтан» и помог принести команде в такой тяжелой игре очко. Тем более, было удаление Димы Хлебосолова. Думаю, это было незаслуженно. Судья поставил нас в более тяжелое положение.

Поле тяжелое, вязкое, поэтому, я думаю, было много борьбы, в которой мы старались не уступить сопернику, и соперник нам. Думаю, что особо зрелищной игра не получилась. Зато было два забитых гола.