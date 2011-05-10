ФК «Гомель» уверенно обыграл дома «Белшину» и забрался на вторую строку в турнирной таблицы

Гомельские болельщики в субботу стали свидетелями одного из самых задорных и разлихих по сюжетным виражам поединков восьмого тура. Что и говорить, если счет в матче местных футболистов и бобруйской «Белшины» был открыт уже на первой минуте.

Навес гомельчанина Павла Евсеенко с правого фланга самую малость подкорректировал его партнер по команде Евгений Зуев. Хозяева вышли вперед – 1:0.

Дальше – больше. Не прошло и 10 минут, как гомельские зрители, горестно вздохнув, засвидетельствовали еще одно взятие ворот. На этот раз мяч из сетки пришлось выгребать голкиперу хозяев Владимиру Бушме, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вячеслав Горбаненко навесил в штрафную, а уж там один из лучших бомбардиров нынешнего белорусского чемпионата, бобруйчанин Максим Лисовой, долго не думал, а нашел на свою голову куда более полезное на тот момент занятие. Форвард зряче вколотил мяч в «девятку» хозяйских ворот и сравнял цифра на табло – 1:1.

Веселенькое, надо сказать, начало увидели почти четыре тысячи болельщиков на трибунах стадиона «Центральный». Такая резвая запевка получила продолжение, правда, голевой темп команды чуть сбросили.

Впрочем, еще до антракта расклад сил на поле снова претерпел изменения. Любимцы гомельской торсиды, подопечные Олега Кубарева, вышли вперед стараниями Сергей Козеки. Защитник хозяев не зря подключился к розыгрышу стандарта и придал навесу со штрафного Игоря Стасевича ударное голевое завершение. 2:1 – в пользу гомельчан.

Во втором тайме оборонительной линии хозяев были уже не до подвигов в атаке – приходилось концентрировать внимание на своих непосредственных обязанностях. «Белшина» завладела ощутимой инициативой и рьяно регулярно посягала на владения Владимира Бушмы. А попутно и на хрупкое минимальное преимущество команды Олега Кубарева.

Но к чести хозяев они выдержали, выстояли и, более того, в концовке встречи еще раз огорчили бобруйчан. Артур Левицкий навесил на набегавшего Николая Кашевского и тот мастерски справился с возложенной на него миссией по завершению атаки – 3:1, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На кураже гомельские футболисты вполне могли довести дело до разгрома, но Андрею Лесюку на 90-й минуте помешала отличиться стойка ворот. Поводом для хозяйской печали это, разумеется, не стало. Трех завоеванных очков «Гомелю» с лихвой хватило, чтобы взобраться на вторую строчку в турнирной таблице.