ФК «Гомель» – обладатель Кубка Беларуси 2011 года

К неописуемому огорчению своих родных болельщиков и «Неман», и «Гомель» в последнее время не блистали на белорусских футбольных просторах звучными победами и громкими достижениями.

Гомельчанам, правда, в конце прошлого сезона удалось победоносно вернуться в клубную элиту страну из годичной перволиговой командировки. Согласитесь, однако, на серьезный клубный повод для гордости такой камбэк тянет маловато. Посему, завоевание Кубка Беларуси, а заодно и путевки на евроарену, должно было, говоря карточным языком, стать для счастливчика-победителя финала своеобразным джокером, который с лихвой перекроет все предыдущие неудачи команд.

Да и болельщики обоих клубов заждались от своих кумиров новых побед. В последний раз «Гомель», например, поднимался на чемпионатный пьедестал в 2007, а Кубок страны завоевывал и того раньше – в далеком мае 2002 года. С достижениями «Немана» в обозримом прошлом все обстояло даже хуже. Кубковый триумф 1993 года и чемпионатное серебро 2002 в Гродно сих пор вспоминают с ностальгией и особым трепетом.

В общем, говорить о том, сколь велико было желание соперников победить в нынешнем кубковом финале, пожалуй, излишне.

Воскресным вечером на минском стадионе «Трактор» наступил момент истины. Не только для команд-соперниц, но и для всего прибывшего в столицу гродненско-гомельского фанатского десанта. Впечатляюще многочисленного, восторженно яркого и невообразимо преданного своим любимцам. За столь радужный и приятный глазу антуражу финального матча болельщикам, пожалуй, стоит выразить отдельную благодарность. Такая живая атмосфера на трибунах в наших реалиях – вещь довольно редкая, непривычная, эксклюзивная и такая приятная.

Надо отметить, что в первой половине игры противостояние между «желто-зелеными» поклонниками «Немана» и «зелено-белыми» приверженцами «Гомеля» выглядело куда динамичнее, веселее и забористее, нежели происходившая непосредственно на газоне дуэль соперников-футболистов.

Судя по всему, довлевший на игроков груз ответственности за результат так и не позволил им распрямить плечи, вздохнуть полной грудью и продемонстрировать хотя бы временами сколь-нибудь зрелищный футбол.

Впрочем, ожидать от соперников роскошной и фееричной игры могли, пожалуй, лишь отъявленные романтики от футбола.

Незначительное оживление в неторопливом течении поединка произошло лишь после антракта – команды стали чаще беспокоить защитные ряды друга, однако осторожные попытки футболистов обеих команд пробиться на подходящие ударные позиции ни к чему по-настоящему острому привести никак не могли.

Громогласно осуждая атакую скромность участников финального поединка, болельщики уже морально готовились потерпеть еще полчаса дополнительного времени. Но в концовке матча случилось феерическая и драматичная развязка сюжета.

Ее героем стал гомельский хавбек Игорь Стасевич, который сначала на 87-й минуте удачно прострелил вдоль гродненских ворот, а гродненский защитник Павел Рыбак крайне неудачно попытался ликвидировать угрозу. Мяч влетел в сетку «Немана» и счет стал 1:0 в пользу команды Олега Кубарева, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А уже на 90-й минуте полузащитник гомельчан повторил магический трюк с мячом и еще одним игроком «Немана». После навеса Стасевича со штрафного уже невезунчик Александр Ковеленко головой подправил мяч в собственные ворота.

2:0. Клуб из города над Сожем становиться обладателем Кубка Беларуси-2011. Хотя в протокольную главу автора голов, что любопытно, были внесены только фамилии гродненских игроков. Что, по большому счету, подопечных Олега Кубарева ничуть не огорчило, ведь «Гомель» уехал из столицы с Кубком страны, и что немаловажно, с путевкой в Лигу Европы.

Олег Кубарев, главный тренер ФК «Гомель»:

Пока в раздевалку не зашел, я, наверное, еще в игре. Скажу так: при равной игре мы забили и выиграли.