ФК «Динамо» (Минск) усилился Михаилом Афанасьевым, а Владимир Юрченко перебрался в ФК «Шахтер» (Солигорск)

В обзоре белорусского межсезонья мы не можем оставить без внимания наиболее значимые трансферные новости недели.

Минское «Динамо» этой зимой радует своих поклонников едва ли не самыми громкими кадровыми приобретениями. Вслед за Леонидом Ковелем, который уже оправдывает авансы тренерского штаба, забивая за «Динамо» в кипрских спаррингах, ряды бело-голубых пополнил еще один экс-легионер, набиравшийся опыта на российских футбольных просторах.

В стан динамовцев влился капитан молодежной сборной Беларуси прошлого созыва Михаил Афанасьев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На отечественных просторах он стал известнен, выступая за столичный МТЗ-РИПО. А в начале 2008 года хавбек перебрался в пермский «Амкар». Там не все сложилось удачно и в прошлом году Афанасьеву пришлось осваивать второй дивизион российского чемпионата. По итогам сезона его клуб, «Салют» из Белгорода, ожидало понижение в ранге, так что предложение от «Динамо» оказалось весьма кстати.

Поменял клубную прописку и еще один игрок молодежной сборной. Правда, уже нынешнего созыва. Владимир Юрченко, права на которого принадлежали раменскому «Сатурну», подписал трудовое соглашение с солигорским «Шахтером». В минувшем сезоне, напомним, нападающий был одним из лидеров могилевского «Днепра», в составе которого отметился девятью голами и сделал пять результативных передач.

Один из самых шикарных результативных ударов, к слову, Юрченко нанес как раз по воротам «Шахтера» в 27 туре. Такой талант горняки, видимо, не смогли оставить без внимания.