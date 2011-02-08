ФК «Динамо» (Минск) усилился Михаилом Афанасьевым, а Владимир Юрченко перебрался в ФК «Шахтер» (Солигорск)

Минское «Динамо» этой зимой радует своих поклонников едва ли не самыми громкими кадровыми приобретениями. Вслед за Леонидом Ковелем, который уже оправдывает авансы тренерского штаба, забивая за «Динамо» в кипрских спаррингах, ряды бело-голубых пополнил еще один экс-легионер, набиравшийся опыта на российских футбольных просторах.
В стан динамовцев влился капитан молодежной сборной Беларуси прошлого созыва Михаил Афанасьев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На отечественных просторах он стал известнен, выступая за столичный МТЗ-РИПО. А в начале 2008 года хавбек перебрался в пермский «Амкар». Там не все сложилось удачно и в прошлом году Афанасьеву пришлось осваивать второй дивизион российского чемпионата. По итогам сезона его клуб, «Салют» из Белгорода, ожидало понижение в ранге, так что предложение от «Динамо» оказалось весьма кстати.
Поменял клубную прописку и еще один игрок молодежной сборной. Правда, уже нынешнего созыва. Владимир Юрченко, права на которого принадлежали раменскому «Сатурну», подписал трудовое соглашение с солигорским «Шахтером». В минувшем сезоне, напомним, нападающий был одним из лидеров могилевского «Днепра», в составе которого отметился девятью голами и сделал пять результативных передач.
Один из самых шикарных результативных ударов, к слову, Юрченко нанес как раз по воротам «Шахтера» в 27 туре. Такой талант горняки, видимо, не смогли оставить без внимания.