ФК «Динамо-Минск» с поражения от чешской «Виктории» (2:0) стартовал на групповом этапе Лиги Европы

Новости Беларуси. Минское «Динамо» отправилось в свое второе плавание по волнам групповой стадии Лиги Европы. Оно началось в Пльзени, где «бело-голубых» принимала местная «Виктория». Увы, зацепить очки в противостоянии с чехами наш клуб не сумел: финальный свисток зафиксировал поражение минчан 0:2.

Героями вечера стали Томаш Горжава и Милан Петржела, огорчившие Александра Гутора по разу.

В параллельном матче нашей группы «I» венский Рапид был сильнее «Вильяреала» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».