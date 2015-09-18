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ФК «Динамо-Минск» с поражения от чешской «Виктории» (2:0) стартовал на групповом этапе Лиги Европы

18 сентября 2015 06:38
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» отправилось в свое второе плавание по волнам групповой стадии Лиги Европы. Оно началось в Пльзени, где «бело-голубых» принимала местная «Виктория». Увы, зацепить очки в противостоянии с чехами наш клуб не сумел: финальный свисток зафиксировал поражение минчан 0:2.

Героями вечера стали Томаш Горжава и Милан Петржела, огорчившие Александра Гутора по разу.

В параллельном матче нашей группы «I» венский Рапид был сильнее «Вильяреала» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Футбол Беларуси

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