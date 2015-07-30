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ФК «Динамо-Минск» отправился в Цюрих, где проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы

30 июля 2015 06:21
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Новости Беларуси. 29 июля утром чартерным рейсом делегация минского «Динамо» отправилась в столицу Швейцарии, где 30 июля команде предстоит сыграть первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против футбольного клуба «Цюрих». Вечером пройдет традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера «Динамо» Вука Рашовича, по окончании которой минчане проведут предматчевую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василий Князюк, пресс-секретарь ФК «Динамо» (Минск):
Боевое, игровое, команда в хорошем настроении, готовились, проводили матчи. Завтра все увидим, что будет.

# Футбол Беларуси # Василий Князюк

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