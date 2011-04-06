ФК «Динамо» (Минск) – ФК «Белшина»: дебют россиянина на посту главного тренера минчан удался сполна

Стартовый тур чемпионата страны ожидался с большим нетерпением. Ведь любопытно было понаблюдать за командами, значительно обновившими свои ряды, в действии.

Пожалуй, самым загадочным коллективом после межсезонных пертурбаций выглядит столичное «Динамо». Состав команды, по сравнению с прошлым сезоном, изменился существенно, причем, новички – своего рода звезды для нашего чемпионата.

А соперник динамовцев по первому туру бобруйская «Белшина» – команда, также изрядно обновленная минувшей зимой, была собрана практически с нуля. Так что дебютный матч чемпионата на главной спортивной арене страны обещал стать интересным.

Ожидаемое интересное началось еще до стартового свистка главного арбитра встречи гродненца Виталия Севостьянника. Ажиотаж перед кассами стадиона, признаться, вызвал приятное удивление. Однако, вникнув в ситуацию, настроение из приподнятого превратилось в упадочное – билетов для приличной очереди было недостаточно. Самые стойкие дождались, пока заветные квитки напечатают, нетерпеливые просто ушли домой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем, кто все-таки попал на матч, был приготовлен еще один сюрприз со знаком минус: в заявке на матч не было голкипера «бело-голубых» Андрея Горбунова, в прошлом сезоне защищавшего рамку практически во всех матчах.

Олег Василенко, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Андрей участвовал в матче дублеров. Так как он пропустил последний сбор команды, стала непонятна ситуация с подписанием контракта. Мы готовили вратаря Игнатовича. Соответственно, он был сегодня в заявке.

Место в воротах «бело-голубых» занял Александр Сулима и вынужден был капитулировать уже на 10-й минуте поединка. Новичок «шинников» Максим Лисовой подхватил мяч на подступах к собственной штрафной, спокойно прошел половину поля и неотразимо пробил. К такому развитию событий не были готовы ни защитники «Динамо», ни голкипер.

Олег Василенко, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Каждый забитый гол – это плод трудов всей команды. Каждый пропущенный гол – это также плод трудов всей команды в равной степени. Мы все вместе атакуем, все вместе и обороняемся.

К чести «бело-голубых» на пропущенный мяч они, как показалось, не обратили внимания. Буквально тут же минчане могли огорчить кипера «красно-черных» Валерия Фомичёва, однако кому наносить решающий удар не разобрались. И таких шансов в первой половине динамовцы имели порядка пяти-шести. Самый верный момент упустил Станислав Драгун перед антрактом. Да, собственно, и не динамовец упустил. Просто здорово на ленточке собственных ворот сыграл защитник «Белшины».

А сами бобруйчане редко помышляли об атаках и если беспокоили Сулиму, то тем же оружием, которое принесло плоды в дебюте встречи, дальними ударами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тем не менее, подопечные Александра Седнёва отправились на перерыв с преимуществом в один мяч.

Общение с коллегами по ложе прессы подтвердило собственные ощущения: если подопечные Александра Седнёва продолжат так же беззубо играть, не увезти им из Минска даже одного очка. Такой вывод не разошелся с делом.

Уже спустя шесть минут после антракта Вячеслав Глеб продемонстрировал свое индивидуальное мастерство, о котором белорусский болельщик наверняка успел подзабыть за время пребывания игрока национальной сборной в Поднебесной, и сравнял счет – 1:1.

Как ни удивительно, после пропущенного мяча «Белшина» воспрянула и смогла соорудить две довольно острые атаки. В ходе одной из них Вячеслав Горбаненко оказался на частично песчаном газоне в штрафной площади «бело-голубых». Свисток прозвучал, но лишь для того, чтобы Виталий Севостьянник предъявил карточку полузащитнику «Белшины» за симуляцию.

Александр Седнёв ФК «Белшина»:

На мой взгляд, ключевой эпизод – эпизод с неназначенным пенальти при счете 1:1. С моей стороны было видно, что это 100-процентный пенальти.

Судьи оценили этот эпизод по-иному и, возможно, правота была на их стороне. Все же, к эпицентру событий они находились ближе и рассмотреть все как следует могли лучше. А «бело-голубые», словно вдохновленные решением судейской бригады, вскоре вышли вперед. Вячеслав Глеб продемонстрировал отменные диспетчерские качества, а Станислав Драгун выступил наконечником динамовской атаки.

На исходе встречи жирную точку в противостоянии поставил вышедший на замену Александр Перепечко, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 3:1 – дебют Олегу Василенко на посту динамовского главкома, однозначно, удался.

Олег Василенко, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Поздравляю всех с началом чемпионата.

На мой взгляд, игра должна была понравиться зрителям, потому что играли две достаточно организованные команды, которые показывали обоюдоострый и агрессивный футбол. Обычно такой футбол нравится болельщикам.

Результатом довольны, содержанием игры тоже.