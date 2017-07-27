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ФК «Динамо-Минск» 27 июля в гостях сразится с кипрским АЕКом в рамках квалификации Лиги Европы

27 июля 2017 11:39
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Новости Беларуси. Футбольные стадионы Европы продолжает накрывать волна квалификационных матчей еврокубков. Лига чемпионов была в центре внимания во вторник и среду, а 27 июля на авансцену выйдет Лига Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ФК «Динамо-Минск» 27 июля в гостях сразится с кипрским АЕКом в рамках квалификации Лиги Европы-1

Наибольшее внимание белорусских болельщиков будет приковано ко встрече на Кипре. Здесь клуб АЕК из Ларнаки примет в третьем раунде квалификации минское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по белорусскому времени, матч обслужит чешская бригада арбитров.

# Футбол Беларуси

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