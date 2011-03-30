ФК «Бобруйчанка» – обладатель Суперкубка Беларуси среди женских команд

Нет, наверное, на свете более важного события для многолетнего лидера отечественного спорта № 1 среди дам бобруйской «Бобруйчанки», чем победа в очной встрече над главным претендентом на этот неофициальный титул столичной «Зоркай-БДУ».
Так что очередной минско-бобруйский спор, на этот раз за Суперкубок Беларуси, предсказуемо получился с высоким градусом накала и не самым зрелищным, но драматичным сюжетом. Впрочем, чего-то иного ожидать от этого матча было бы наивно. Слишком уж хорошо соперники изучили друг друга, да и в межсезонье изменений в составах случилось негусто.
В первом тайме чуть-чуть активнее выглядели бобруйчанки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Они побольше владели мячом, однако опасных моментов у ворот голкипера минской команды Екатерины Ковальчук фактически не создавали.
После перерыва предпочтительнее смотрелись минчанки. Несколько раз «зорачкам» мешала открыть счет только собственная неточность при завершении атак. Еще в парочке эпизодов за сухость бобруйских ворот своевременно вступилась опытнейшая Светлана Новикова.
Как-то незаметно пролетели 90 минут основного времени, которые не изменили счет 0:0 на табло спорткомплекса «Олимпийский». И, согласно регламенту, соперникам было предложено выявить сильнейшего в серии 11-метровых ударов.
В игре нервов, как иногда называют футбольную пенальтийную лотерею, фортуна улыбнулась бобруйской команде, представительницы которой четыре раза успешно подходили к точке. Минчанки сумели реализовать на один пенальти меньше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Таким образом, первый трофей женского футбольного сезона-2011, Суперкубок Беларуси, отправился в славный город Бобруйск.
Марина Лучёнок, ФК «Бобруйчанка»:
Я думаю, что было немного тяжеловато, потому что только начало сезона. К тому же у нас отсутствует поляна. Поэтому пока мы привыкали, получилась сумбурная игра.
Соперничество с «Зоркай» – это принципиальный момент.
Главное, чтобы было поменьше травм. И желаю еще всем удачи.