ФК «Белшина», обыграв ФК «Шахтер», преподнесла очередной сюрприз чемпионата Беларуси сезона-2011

Отечественные футбольные болельщики, не говоря уже о специалистах игры № 1, уже неоднократно отмечали, что нынешний чемпионат богат на весьма непредсказуемые результаты. За примерами далеко ходить не надо. Солигорский «Шахтер», которому в четвертом туре в Бобруйске предстояло проверить на прочность «Белшину», на старте первенства, напомним, уступил жодинскому «Торпедо», несмотря на внушительно игровое преимущество.

А вот «Белшина» это же «Торпедо» обыграло весьма и весьма уверенно. Более того, почувствовав вкус к победам, в следующем и на данный момент последнем, четвертом чемпионатном туре, бобруйчане спокойно уложили на лопатки «серебрянный» «Шахтер», вместив в первые 20 минут поединка все голевые события встречи.

Первый мяч в ворота соперника «Белшины» на 13-й минуте отправил новоявленный кумир бобруйской торсиды Максим Лисовой, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, уже третий в нынешнем сезоне. Напрашивается вывод, что это уже стало традицией. Равно как и то, что взятие ворот «шинники» в очередной раз соорудили при помощи стандартного положения.

Не долго пришлось ждать местным тифози и второго мяча. Спустя три минуты после успеха Лисового бывших одноклубников огорчил Николай Бранфилов, который воспользовался навесом с углового от Сергея Козака. Счет стал 2:0 в пользу хозяев. А ведь со стартового свистка арбитра Валерия Величко минуло чуть более, чем четверть часа.

На этом «Белшина» не остановилась и должна была забивать деморализованным горнякам и третий мяч. Юрий Плешаков, один из пяти украинских легионеров «Белшины», заработал право на пенальти и сам же, правда, им не воспользовался. На этот раз Цыгалко выручил свою команду, которая, к слову, после этого эпизода заиграла смелее. Однако одной смелости для исправления катастрофической ситуации было недостаточно. Нужно было создавать и реализовывать моменты. А вот с этим у «горняков» в минувшую пятницу были определенный проблемы.

После перерыва, видя беспомощность своей атаки, Владимир Журавель попытался взять защитный бобруйский бастион количеством форвардов. Как следствие, встречу «желто-черные» доигрывали сразу с четырьмя нападающими. При этом, однако, по-настоящему голевой момент был создан, пожалуй, лишь один. Реактивный, но, по словам главного тренера национальной сборной Беларуси, пока тяжелый Владимир Юрченко убежал от опекунов, число которых порой доходило до трех персон, и вывел на ударную позицию Дмитрия Комаровского. Тот, однако, пробил в голкипера Руслана Копанцова, вышедшего на поле впервые в этом сезоне.

В итоге, победа бобруйской команды – 2:0. После четырех туров команда Александра Седнёва обживается на третьей строе таблицы, а полузащитник «красно-черных» Максим Лисовой с тремя мячами единолично возглавил гонку бомбардиров, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот «Шахтер» пытается нащупать свою игру образца прошлого года. Делать это лучше незамедлительно – во вторник очередной тур.