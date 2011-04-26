ФК «БАТЭ», забив всего однажды, разгромил брестское «Динамо» – 3:0

Матч пятого тура между брестским «Динамо» и борисовским «БАТЭ» назвал имя пока явного претендента на звание главного по автоголам. Такое неприятное амплуа пришлось примерить защитнику брестчан Алексею Панковцу. В противостоянии с чемпионом оборонца «бело-голубых» отметился дублем в собственные ворота, чем внес весомый вклад в победу соперника.

Первый подарок борисовчанам Панковец презентовал на 25-й минуте. Пытаясь прервать прострел Павлова, защитник срезал мяч в собственную рамку. 1:0 – «БАТЭ» вышел вперед.

Увеличить перевес «желто-синие» смогли самостоятельно. Незадолго до антракта пасом Игоря Шитова точно воспользовался Дмитрий Бага, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот крупные цифры на табло установились опять-таки невольными стараниями бедолаги Панковца. Все та же ошибка, только ассистентом брестчанина на этот раз выступил Павел Нехайчик. Вот так вот «БАТЭ», забив всего однажды, разгромил соперника – 3:0. Завидная экономия сил.

Тратить энергию вхолостую, пытаясь уже в гарантированно победном поединке издевательски громить ослабленного оппонента (а по истечение часа игрового времени хозяева остались без своего основного кипера Андрея Климовича, заработавшего красную карточку), борисовчане не стали. Силы еще понадобятся.

По итогам пятого тура команда Виктора Гончаренко всего-то оформила единоличное лидерство в турнирной таблице с минимальным преимуществом над ближайшим преследователем «Белшиной». А ведь болельщики, наверняка, ждут более солидного очкового отрыва от оппонентов.