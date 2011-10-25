ФК БАТЭ – восьмикратный чемпион Республики Беларусь и самый титулованный клуб в истории страны

Такое звание борисовчане заслужили после домашней победы над жодинским «Торпедо-БелАЗом» в 29-м туре.

Поединок выдался богатым на голы, зрителям было на что посмотреть. Победное стремление подопечных Виктора Гончаренко, подстегиваемых близостью желанного чемпионства, нашло голевое воплощение уже на третьей минуте, когда соскучившийся по результативным свершениям Максим Скавыш с близкого расстояния размочил жодинского кипера Артема Гомелько.

По прошествии 10 минут игрового времени мяч уже во второй раз затрепыхался в сетке «автозаводцев». Случилось это после отменного удара слету в исполнении Ренана Брессана. 2:0 – в пользу хозяев.

Незадолго до антракта «автозаводец» Артем Соловей воспользовался сутолокой у борисовских ворот и попытался было возродить интригу в поединке. 1:2 – торпедовцы сократили свое отставание в счете. Правда, уйти с такими цифрами на табло подопечным Сергея Гуренко не удалось.

На 41-й минуте Максим Володько оформил свой дебютный гол в Высшей лиге, и перевес БАТЭ снова вырос. 3:1 – в пользу «желто-синих» к перерыву. Но и на этом заведенные энтузиазмом родных болельщиков борисовчане не остановились. На 58-й минуте бразильский любимец местной публики Ренан Брессан оформил голевой дубль, и в воздухе запахло разгромом жодинцев – 4:1.

Для БАТЭ крупная победа, безусловно, была бы эффектным и вкусным дополнением к общему триумфу в нынешнем чемпионате. Вот только «автозаводцы» воспротивились такому развитию событий. Лучший бомбардир жодинцев и один из лучших голеодоров белорусского чемпионата Артем Соловей на 73-й минуте ударом с острого угла забил борисовчанам еще один мяч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем не менее, БАТЭ побеждает, 4:2, и оформляет свое шестое кряду и восьмое в истории клуба чемпионство. Теперь борисовская команда – самый титулованный клуб Беларуси.