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ФК «БАТЭ» установил рекорд: ни одного пропущенного гола в чемпионате страны

06 июня 2010 16:13
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Чемпион четырех предыдущих сезонов и лидер нынешнего турнира, со счетом 1:0 одолев в родных стенах жодинское «Торпедо», и побил рекорд «Гомеля» семилетней давности.

Тогда дружина с берегов Сожа не пропускала на протяжении первых одиннадцати матчей.

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