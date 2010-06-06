ФК «БАТЭ» установил рекорд: ни одного пропущенного гола в чемпионате страны

Тогда дружина с берегов Сожа не пропускала на протяжении первых одиннадцати матчей.
Победительница «Ролан Гаррос»-2010 Франческа Скьявоне стала героиней спортивной прессы в Италии, отодвинув на второй план готовящихся к чемпионату мира футболистов и выдающегося мотогонщика Валентино Росси, который в субботу попал в аварию и сломал ногу.
Евгений Гутарович защищает цвета команды «Франсэс де Жо». Первым дистанцию в 178 километров преодолел лидер европейского рейтинга итальянец Джованни Висконти.
5 июня поклонники тенниса увидят австралийско-итальянскую дуэль – Саманта Стосур против Франчески Скьявоне.
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