ФК «БАТЭ» установил рекорд: ни одного пропущенного гола в чемпионате страны

Франческа Скьявоне – первая итальянка, выигравшая турнир Большого Шлема

Победительница «Ролан Гаррос»-2010 Франческа Скьявоне стала героиней спортивной прессы в Италии, отодвинув на второй план готовящихся к чемпионату мира футболистов и выдающегося мотогонщика Валентино Росси, который в субботу попал в аварию и сломал ногу.