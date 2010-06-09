ФК «БАТЭ» установил рекорд: 12 стартовых матчей чемпионата Беларуси без пропущенных голов

ФК «БАТЭ» и «Торпедо». Чтобы анонсировать этот поединок, достаточно пролистать свежий номер клубного журнала «Наш «БАТЭ»», который попал в продажу как раз в день матча. На первой полосе: Анатолий Капский и Виктор Гончаренко с кубком. Далее: отчет о недавнем финальном поединке. И, напоследок, обширное интервью с главным героем той встречи Ренаном Брессаном.

Но в матче 12 тура отличие от кубкового матча бросились в глаза. Ни высокого темпа, ни страсти и счет, соответственно, значительно более скромный.

Ренан Брессан, ФК «БАТЭ»:

Кубок был совсем по-другому. Это финал был, у них было удаление. А сейчас некоторые наши ребята были в сборной, поэтому сначала тяжело показать самый лучший футбол. Но, думаю, главное, что мы сегодня добыли 3 очка.

Жодинцы хоть и добыли себе еврокубковую путевку, в чемпионате плетутся в хвосте, на предпоследнем месте. Но признаки жизни автозаводцы при этом подают. В отчетном поединке, пока хватало сил, «Торпедо» уверенно держало оборону. Однако, даже для ничьи этого не хватило.



Александр Лисовский, гл. тренер ФК «Торпедо»:

Чтобы обыграть «БАТЭ» нужна 100% реализация и концентрация. Чуть-чуть не хватило ни там, ни там.

«БАТЭ» в субботу испытывали свои проблемы. Сборники медленно возвращались в реалии отечественного чемпионата. Вся игра строилась через Ренана Брессана или при непосредственном его участии.

Виктор Гончаренко, гл. тренер ФК «БАТЭ»:

У нас всегда после того, как наши игроки возвращаются со сборных – тяжелая игра. Это не упрек, а то, что на самом деле, разные состояния. Мы готовимся в Паланге, поэтому, благодаря профессиональному мастерству Брессана мы сегодня выиграли. Хотя были моменты, которые мы не смогли реализовать в первом тайме.

Во втором тайме игра гостей пропала вовсе. И на 63-ей минуте «БАТЭ» наконец-то распечатал ворота Бушмы. На этом можно было опускать занавес. Выиграв, «БАТЭ» установил еще один рекорд: 12 стартовых матчей чемпионата без пропущенных голов, обновив рекорд «Гомеля» семилетней давности.