ФК БАТЭ продолжает усиливать состав, брестское «Динамо» готовится к переименованию, а минское уже приобрело лучшего ассистента сезона-2011

Одной из самых любопытных межсезонных новостей на сегодняшний день стал переход теперь уже бывшего капитана брестского «Динамо» Дмитрий Мозолевского в стан борисовского БАТЭ.

Приобрести форварда бессменный чемпион последних шести лет пытался еще в прошлое межсезонье, но тогда стороны не сумели договориться о трансфере. На этот раз обоюдные интересы и точки соприкосновения в переговорах были найдены.

Отметим, что уроженец города над Бугом защищал цвета брестского «Динамо» с 2002 года.

Кстати, похоже, уже в следующем сезоне брестская команда выступит в чемпионате под новым названием. Руководство клуба не достигло договоренности с БФСО «Динамо» об использовании названия организации в наименовании команды. Каково будет новое имя представителя Бреста в чемпионате-2012 определит опрос среди болельщиков, журналистов и специалистов. На данный момент в голосовании, проводимом на официальном сайте брестчан, лидируют названия «Футбольный клуб «Атлетик» и «Футбольный клуб «Брест».

Минскому «Динамо» смена вывески пока не грозит, зато рокировки в составе, как и положено, в межсезонье происходят довольно активно. Так, уже ясно, что команду покинет Леонид Ковель. Бомбардирские показатели нападающего в 2011 году (два гола за весь чемпионат) не впечатлили руководство, и контракт с форвардом решено не продлевать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зато состав «Динамо» пополнил экс-полузащитник «Гомеля», когда-то неплохо поигравший за борисовский БАТЭ, Игорь Стасевич. Хавбек стал лучшим ассистентом минувшего чемпионата (на его счету 13 голевых передач). И, кстати, пять точных ударов.

Неудивительно, что он был признан лучшим в составе гомельчан по итогам года. Станиславу Драгуну стоит опасаться серьезной конкуренции, ведь при таком же уровне игры в исполнении Стасевича в следующем сезоне он может перехватить у динамовского капитана лидерское знамя и лавры лучшего в «бело-голубом» клубе.

Впрочем, титул самого-самого в минском «Динамо» в сезоне-2011 в любом случае останется у Драгуна – за его кандидатуру в спецопросе на официальном сайте клуба отдал голос 21% респондентов.