ФК «БАТЭ» продолжает подготовку к матчам 1/16 финала Лиги Европы с французским «ПСЖ»

Пока соперник борисовского «БАТЭ» на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Пари-Сен Жермен» планомерно готовится к поединку плей-офф соревновательной круговерти французского чемпионата, команда Виктора Гончаренко облюбовала давно знакомые турецкие берега.

В антураже теплого Средиземноморья наш флагман и коротает тренировочные будни, периодически разбавляя их спарринговыми испытаниями.

На минувшей неделе борисовчане ненадолго заглянули на родину повидать родных и сделать передышку между двумя зарубежными сборами. Итоги первого из них, к слову, главкома «БАТЭ» в полной мере удовлетворили.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Мне очень понравилось движение, которое у нас было с загребским «Динамо», несмотря на то, что большинство ребят играло лишь по одному тайму. Все выглядели резкими, взрывными, хорошо принимали решения в тех или иных ситуациях. Понятно, что есть еще над чем работать, но, в целом, команда порадовала своим состоянием после выхода из отпуска.

Стоит отметить, что у нас очень хорошая организация этих сборов. Мы не отвлекаемся на какие-то бытовые условия. Хорошее питание, проживание, восстановление, хорошие тренировочные поля, где можно качественно тренироваться. Это тоже очень большой плюс для нас.

Визит на родину желто-синих вышел кратковременным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Представителям отечественной спортивной прессы, однако, единственной тренировки, проведенной «БАТЭ» в столичном манеже, было достаточно, чтобы отметить приличный уровень физической готовности команды в столь раннюю по белорусским меркам пору.

Сейчас белорусский чемпион снова в Турции. Шлифует тактические схемы, готовит свои сюрпризы комбинаций для «ПСЖ». Первая возможность проверить их в игровом режиме была у борисовчан в минувшее воскресенье. Подопечные Виктора Гончаренко в товарищеском поединке мерялись силами с клубом элитного чешского дивизиона «Сигмой». «БАТЭ» уступил – 1:3. При этом чехи единственный мяч в свои ворота отправили сами. Впрочем, придавать большое значение этому результату не стоит. Да и возможность внести коррективы в действия подопечных представится тренерскому штабу желто-синих еще дважды. Девятого февраля борисовчане встретятся с белградским «ОФК», а завершат сбор поединком с краковской «Вислой» 12 февраля. Правда, в мачте с сербской дружиной «БАТЭ» предстанет не в оптимальном составе, потому как ряд игроков основы вызваны в расположение сборных команд, национальной и молодежной.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

Мы понимаем, что это объективно, это международный календарь, и никуда от этого не деться. Но, учитывая то, что у нас такие кратковременные сборы, это вызывает определенные опасения. Три дня для нас это очень много.

Я буду просить, чтобы Бордачева оставили в нашем распоряжении, потому что на протяжении втягивающего периода, который мы работали в Минске и Борисове, он болел. Определенных кондиций не хватает. Наверное, ему лучше провести время у нас, чтобы более качественно подготовится к «ПСЖ» и, соответственно, к играм сборной.

Будем надеяться, пребывание игроков «БАТЭ» в расположении сборных, не сильно повлияет на тренировочный процесс, и к матчу с «ПСЖ» борисовчане подойдут во всеоружии.

К слову, кадровый арсенал желто-синих по ходу турецкого сбора пополнился на одну боевую единицу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Завершив продолжительную реабилитацию после травмы, ряды желто-синих, наконец, пополнил Артем Концевой. Впрочем, не исключено, что в «БАТЭ» появятся и очередные новобранцы.

Виктор Гончаренко, главный тренер ФК «БАТЭ» (Борисов):

У нас в штабе есть тренер-селекционер, который должен отслеживать игроков круглый год. И, если у него какие-то варианты возникают, он тут же делает мне предложение.

Говорить о том, что на сегодняшний момент мы полностью укомплектованы, я бы не стал. Хотя у нас довольно качественный состав, длинная скамейка. Но, я скажу, все может быть.