ФК «БАТЭ» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне

Четыре желтые и одна красная карточки, две крайне неприятные травмы и столько же голов. Таким вот богатым на события выдалось классико по-белорусски – «Динамо» (Минск) – «БАТЭ».

Мало кто из специалистов предполагал, что именно в этой встрече борисовчане потерпят первое в сезоне поражение, ведь «бело-голубые» все еще были обескровлены отсутствием своих ключевых футболистов, выступавших на молодежном еврофоруме в Дании.

Возможно, в положительном для «Динамо» исходе встречи виноват рефери Алексей Кульбаков. Уже на 10-й минуте судья из Гомеля отправил в раздевалку стоппера борисовчан Марко Симича. За фол последней надежды принято наказывать именно красной карточкой.

Розыгрыш стандарта после нарушения правил чуть было не привел к смене цифр на табло. Рафаэл Ледесма пробил чуть неточно. Это был, по сути, первый опасный момент в матче.

Динамовская аудитория после неожиданно появившегося численного перевеса, вероятно, рассчитывала и на преимущество игровое, но на поле была равная игра. На экваторе тайма голкипер «бело-голубых» Александр Сулима выручил свою команду после удара Ренана Брессана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Незадолго до перерыва вынужден был сесть на скамейку динамовец Виталий Кибук, получивший повреждение. К этой ситуации как нельзя лучше подходит поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вышедший на замену Михаил Афанасьев в добавленное к первому тайму время открыл счет. Артем Радьков не придал особого значения приближавшейся персоне Афанасьева, за что поплатился – 1:0.

После перерыва на поле мало что изменилось. Отдать предпочтение какой-либо из команд было сложно. Однако при всем равенстве игры хозяева создали больше опасных моментов у ворот борисовчан. Возможно, это связано не только с удалением Симича, но и с травмой ключевого защитника борисовчан Игоря Шитова. Игрок национальной сборной Беларуси спустя 10 минут после перерыва выбил плечо в одном из игровых эпизодов.

После вынужденного ухода Шитова хозяева почувствовали себя более вольготно. На 76-й минуте борисовчан выручила перекладина после удара динамовского бразильца Фурлана.

И, все-таки, до последних минут матча у «желто-синих» оставался шанс зацепиться за ничью. Но игра в концовке в исполнении подопечных Виктора Гончаренко больше походила на навал, с которым спокойно справлялись защитники «Динамо».

А в дополнительное время матча динамовцы реализовали контратаку. Точку в поединке поставил бразилец Леонардо – 2:0.

Это поражение для борисовчан стало первым в нынешнем сезоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Переживать из-за неудачи чемпионы вряд ли станут. Гандикап перед ближайшим преследователем у борисовчан по-прежнему прочный и на данный момент составляет шесть очков.