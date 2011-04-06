ФК «БАТЭ», чемпион Беларуси последних пяти лет, разделил очки с финалистом Кубка-2011 ФК «Неман» в первом туре чемпионата

Борисовский «БАТЭ» принимал финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси гродненский «Неман», серьезно укрепившийся в нынешнее межсезонье. Экзамен на прочность команда под руководством российского специалиста Александра Корешкова выдержала.

Начали гости довольно активно и смело, нанеся первый удар по воротам уже в дебюте встречи. Соответствующего продолжения, однако, не последовало. Все-таки, играть на поле «БАТЭ» первым номером – слишком большая наглость.

«Синие» в этот вечер хозяева прибрали инициативу к своим рукам и на исходе четверти часа открыли счет своим голам в XXI чемпионате Беларуси. Игорь Шитов оказался в полном одиночестве в районе 11 метров и эффектно пробил головой под перекладину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отметим, что это был первый удар в створ гродненских ворот.

«БАТЭ» вышел вперед – 1:0, и на достигнутом не остановился, нагнетая свое давления на владения вратаря гостей Сергея Черника. Однако к вящему удивлению борисовской торсиды хозяева вынуждены были достать мяч из собственных ворот. Гол «в раздевалку» на 44-й минуте сотворили Алексей Сучков, исполнивший стандарт, и Павел Рыбак, огорчивший Александра Гутора точным ударом со второго этажа. Ничья – 1:1.

На второй тайм подопечные Виктора Гончаренко вышли куда более заряженными на борьбу и, что называется, по-футбольному злыми. Если бы не гродненский страж ворот Сергей Черник, то уже спустя десяток минут после начала второй половины поединка начинали бы гродненские футболисты с центра. И не раз.

Черник поочередно отразил удары Максима Скавыша и Дмитрия Баги. С каждой минутой возле ворот гродненцев становилось все жарче и жарче. Тренер гостей, дабы сбить борисовский напор, выпустил известного комбинатора Олега Страхановича. Однако давление на защиту гостей еще больше усилилось с выходом Артема Концевого. Причем, усилилось в прямом смысле слова.

Горячий форвард некорректно спровоцировал столкновение Павла Рыбака и вышедшего из ворот Сергея Черника, поле которого защитник «Неман» выпал из строя предположительно на месяц. Любопытно, что после этого эпизода «Неман» заиграл гораздо живее впереди. Поспособствовала этому и разреженность борисовской обороны, ведь хозяева пытались вырвать победу, атакуя большими силами порой и без оглядки на свои ворота.

На 77-й минуте 11-й номер гостей Дмитрий Лебедев пробил из-за штрафной, чем пощекотал нервы кипера «БАТЭ» и молодежной сборной Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А затем последовала пятиминутка обоюдных неиспользованных возможностей. Сначала бразильский нападающий «желто-синих» Алекс дважды пытался пробить Черника, но тот был начеку. А на четвертой добавленной арбитром из Минска Валерием Величко минуте три полновесных очка «Неману» мог принести Олег Страханович. Однако сыграл в данном эпизоде слишком мудрено.

Так что ничейному итогу 1:1 вполне могут и радоваться, и огорчаться оба соперника.