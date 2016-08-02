ФК БАТЭ 2 августа проведет ответную встречу с ирландским «Дандолком» в рамках Лиги чемпионов

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ благополучно добрались до Ирландии и уже 2 августа вечером ступят на газон стадиона «Талла», что в Дублине. Именно здесь примет белорусских гостей в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов местный «Дандолк». Первая дуэль «желто-синих» с «лилли уайтс», как еще называют игроков «Дандолка», состоялась неделю назад на «Борисов-Арене». Единственный гол Михаила Гордейчука сделал наш клуб фаворитом в преддверии ответной игры, но преимущество у БАТЭ пока все равно довольно шаткое. Развить его наш чемпион попытается начиная с 22:00, когда прозвучит стартовый свисток датского рефери Якоба Келета.

Год назад, когда подопечные Александра Ермаковича пересекались с «Дандолком» на стадии второго раунда квалификации, игра в Ирландии не выявила победителя – 0:0.