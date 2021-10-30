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FIS официально сократила дистанцию спринта на Олимпийских играх

30 октября 2021 18:16
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Новости Беларуси. Международная федерация лыжных видов спорта официально сократила мужскую спринтерскую дистанцию на Олимпийских играх – 2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

FIS официально сократила дистанцию спринта на Олимпийских играх-1

Расстояние уменьшилось на 350 метров и составит ровно полтора километра. Это касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что соревнования среди мужчин и женщин пройдут по одной трассе. Инициатором нововведения стала Норвегия. И, по мнению аналитиков, именно спортсмены этой страны получат максимальные дивиденды.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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