FIS официально сократила дистанцию спринта на Олимпийских играх

Расстояние уменьшилось на 350 метров и составит ровно полтора километра. Это касается как личного, так и командного спринта. Принципиально решено, что соревнования среди мужчин и женщин пройдут по одной трассе. Инициатором нововведения стала Норвегия. И, по мнению аналитиков, именно спортсмены этой страны получат максимальные дивиденды.