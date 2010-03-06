Финнам и словакам предстоит искать новых звезд для Сочи-2014

Ванкуверская Олимпиада стала историей, но еще живы эмоции, которые она нам подарила, поэтому вспомним по свежим следам – как это было.

Каждые четыре года определяется нечто большее, чем то, кто станет обладателем олимпийских медалей того или иного достоинства. Олимпиада указывает на тенденции и закономерности развития мирового хоккея. В Нагано триумф праздновали чехи, они и выиграли три последующих чемпионата мира. В Солт-Лейк-Сити не было равных канадцам, что открыло эру «Кленовых листьев», победивших затем на двух чемпионатах мира подряд, а в 2005-ом пробившихся в финал. Видимо, после Ванкувера нас ждет очередной канадский период. А вот финнам и словакам в ближайшие годы предстоит искать новых звезд, иначе надеяться на новое восхождение в Сочи не стоит.

В полуфиналах команды Юкки Ялонена и Яна Филца потерпели форменное крушение. Особенно это касается сборной Суоми. Поединок с американцами лишился интриги уже к 13-ой минуте. Почему финны оказались не готовы к стартовому натиску «звездно-полосатых», так и осталось загадкой. Однако американцам удалось в рекордно короткие сроки отправить в ворота финнов шесть шайб. Не помогла северянам и замена голкипера: Никлас Бэкстрём сменил Мику Кипрусоффа, продержался две минуты, и затем пропустил дважды с интервалом в 15 секунд.

Две шайбы забросил Патрик Кейн, по одной – Пол Штястны и Райан Мэлоун, в активе которых, кроме того, результативные передачи. Также порадовали себя точными бросками Зак Паризе и Эрик Джонсон. Шайба Антти Миетинена ничего не изменила – 6:1.

По несколько иному сценарию прошел полуфинал Канада – Словакия. Поначалу проблем «Кленовым листьям» также ничто не предвещало. Патрик Мало открыл счет на 14-ой минуте, и очень скоро Брендан Морроу отправил в ворота Ярослава Халака вторую шайбу. Развить успех до разгромных цифр по примеру американцев канадцам не удалось, но они продолжили владеть преимуществом, и во втором периоде Райан Гецлаф с интригой, казалось бы, покончил.

То, что сделали стареющие словацкие звезды в дальнейшем – сродни подвигу. В последнюю десятиминутку поединка они уместили две шайбы авторства Любомира Вишнёвски и Михала Гандзуша, едва не поставив канадскую победу под вопрос. Но времени словакам все же не хватило – 3:2.