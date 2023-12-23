Финалы первенства Беларуси по теннису среди игроков до 14 лет проходят в Минске

Турнир длился чуть более недели. В первенстве Беларуси приняли участие более 150 спортсменов. Первое место среди юношей заняла пара Никита Давидовский и Марк Подобед, в решающем матче они выиграли у Марка Гайдта и Артема Оскирко со счетом 4-6, 6-4, 10-7. У девушек лучшим стал дуэт Кира Калиновская и Кира Леоненко. Этот тандем взял верх над Софией Дрозденко и Ренатой Сосонкиной – 6-2, 6-4. Высокие результаты на первенстве показали юноши 2010 года рождения, а также девушки, которые вышли из категории до 12 лет и теперь составляют полноценную конкуренцию лидерам.

Елизавета Воробьева, главный судья первенства Беларуси по теннису (до 14 лет):

В этом возрасте делают очень большие ставки на ребят, очень большие надежды они подают. И конечно, старшие тренеры сборных активно следят за ними. Даже в сложившейся ситуации все равно есть турниры, ребята выезжают за границу, играют турниры европейские, местный турниры у нас добавляются. Поэтому я думаю, что игровой практики на данный момент хватает. Наши спортсмены являются лидерами на мировой арене. Это, безусловно, мотивирует ребят, они берут пример, видят, что это реально, что возможно этого достичь, и стремятся к этому.