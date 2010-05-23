Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты

Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук выиграла второй этап Бриллиантовой легокатлетической Лиги

Турнир который прошел в Шанхае. В своей лучшей попытке Остапчук отправила снаряд на отметку 20 метров 70 сантиметров, а это лучший результат сезона в мире.