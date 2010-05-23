Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты

Он завершился 23 мая в Минске. Всего на счету белорусских граций – 6 наград.
Турнир который прошел в Шанхае. В своей лучшей попытке Остапчук отправила снаряд на отметку 20 метров 70 сантиметров, а это лучший результат сезона в мире.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в своем первом поединке уступила 44-му номеру мирового рейтинга аргентинке Хизеле Дулко – 6:1, 6:2.
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