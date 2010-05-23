Прямой эфир

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты

23 мая 2010 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-1

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-3

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-5

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-7

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-9

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-11

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-13

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-15

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-17

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-19

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-21

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-23

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-25

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-27

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-29

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-31

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-33

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-35

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-37

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-39

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-41

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-43

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-45

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-47

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-49

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-51

Финальный матч Кубка Беларуси. Первый тайм: лучшие моменты-53

# ФК БАТЭ

Другие новости рубрики

Все новости
23 мая 2010 16:49

Два «золота» завоевали белорусские грации в групповых упражнениях на этапе кубка мира по художественной гимнастике

23 мая 2010 16:48

Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук выиграла второй этап Бриллиантовой легокатлетической Лиги

23 мая 2010 16:46

Второй теннисный турнир из серии Большого Шлема Ролан Гаррос стартовал в Париже