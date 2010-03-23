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Финальная серия Открытого чемпионата Беларуси по хоккею начинается в Крытом катке парка Горького

23 марта 2010 14:57
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За Кубок Президента Республики Беларусь борьбу поведут минская «Юность» и солигорский «Шахтер».

В ходе регулярного первенства команды встречались четыре раза и трижды успех праздновали солигорчане. К тому же, на их счету победа над минчанами в августовском розыгрыше Кубка страны.

В свою очередь, «Юность» выиграла гладкий сезон с преимуществом в 17 очков над ставшим вторым «Шахтером».  

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:
Когда начинается плей-офф, шансы равны 50 на 50.

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:
Для команды «Шахтера» это дебютный сезон и, естественно, дебютный финал. В команде определились лидеры, на которых, в принципе, строилась игра в течение всего сезона. Я думаю, что они «подтащат» за собой молодых ребят.

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