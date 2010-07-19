Финал золотой Лиги по борьбе. Белорус Александр Кикинев завоевал бронзу

В столице Азербайджана прошел финал золотой Лиги по борьбе.

Отечественный представитель греко-римской школы, призер Пекинской Олимпиады Михаил Семенов в весе до 66 килограммов оспаривал бронзу с японцем Юдзи Окамото и одержал победу, принеся нашей команде первую медаль.

В этом же весе наш Эмир Амзаев в 1/8 финала проиграл борцу из Украины и занял только 19-е место. Боролся за третье место в весе до 74 килограммов и наш Александр Кикинев. Его соперник в поединке за награду турнира грузин Манучара Квиркелия. Белорус также победил и также занял третье место. Всего же за турнир он провел 5 поединков.

Бочко Евгений в 1/8 финала проиграл борцу из Японии и на этом закончил свое выступление, заняв 12-е место.

В весовой категории до 120 кг боролись Чугошвили Иосиф и Бердик Владимир. В первом поединке Иосиф одержал победу над борцом из Азербайджана, но в 1/4 финала проиграл россиянину и закончил свое выступление на 7-м месте.

Бердик Владимир в первом поединке проиграл борцу из Турции и в утешительном поединке также проиграл борцу из Венгрии, заняв 10-е место, закончил свое выступление.