Финал юниорского чемпионата мира: Швеция – США

Издали точен был Лук Моффат. Заокеанская команда стала королем положения. Она не позволяла шведам лишнего у своих ворот, сама же была опасна.
Во втором периоде «звездно-полосатые» увеличили отрыв до трех шайб. Дважды американцы разыграли шайбу до верного. Отличились Джастин Фальк и Россо Гримальди в большинстве.
Шведы ринулись вперед, но у них мало что получалось. В заключительной трети они отквитали лишь один гол. Шайбу в сетку отправил Людвиг Рамсфелд. На большее сил у «желто-синих» не хватило. Команда США выиграла 3:1 и сохранила за собой титул лучшей юниорской дружины мира.
Серебро – у шведов, бронза – у финнов, которые в матче за третье место взяли верх над россиянами 5:1. Теем Пулкинен, ставший с пятнадцатью баллами лучшим бомбардиром соревнований, был признан лучшим нападающим турнира.
Той же чести среди защитников удостоился швед Адам Ларссон, среди вратарей – американец Джек Кэмбелл. Юношеский чемпионат прощается с Беларусью, ждем 2014 года.