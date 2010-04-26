Финал юниорского чемпионата мира: Швеция – США

Сдержать высокоскоростную американскую команду в финале шведы не сумели. Многое решил быстрый гол, который сборная США забила на третьей минуте поединка.

Издали точен был Лук Моффат. Заокеанская команда стала королем положения. Она не позволяла шведам лишнего у своих ворот, сама же была опасна.

Во втором периоде «звездно-полосатые» увеличили отрыв до трех шайб. Дважды американцы разыграли шайбу до верного. Отличились Джастин Фальк и Россо Гримальди в большинстве.

Шведы ринулись вперед, но у них мало что получалось. В заключительной трети они отквитали лишь один гол. Шайбу в сетку отправил Людвиг Рамсфелд. На большее сил у «желто-синих» не хватило. Команда США выиграла 3:1 и сохранила за собой титул лучшей юниорской дружины мира.

Серебро – у шведов, бронза – у финнов, которые в матче за третье место взяли верх над россиянами 5:1. Теем Пулкинен, ставший с пятнадцатью баллами лучшим бомбардиром соревнований, был признан лучшим нападающим турнира.

Той же чести среди защитников удостоился швед Адам Ларссон, среди вратарей – американец Джек Кэмбелл. Юношеский чемпионат прощается с Беларусью, ждем 2014 года.