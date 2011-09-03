Финал Кубка Беларуси по хоккею. Насколько готовы к решающему поединку «Юность» и «Металлург»?

Сама идея провести финал на «Минск-Арене» – исключительно благородная. Не факт, что финал Кубка соберет такую же аудиторию, как и Континентальная лига, но стремиться к этому надо. А инициатива разыграть трофей на главной площадке страны исходила, как выясняется, от «Юности».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Мы сами написали письмо на имя Ладутько, Ворсина. Я думаю, это правильно.

Мне кажется, нужно пожизненно делать, чтобы финал Кубка Беларуси проходил на этой арене. Пускай это будет Солигорск, Гомель в финале. Или другие две команды. Побывать молодому и перспективному хоккеисту на этой арене дорогого стоит.

Надо идти вперед. Думаю, для развития хоккея это очень здорово.

«Юность» довольно часто играла на «Минск-Арене» в прошлом сезоне (там прошли два матча с «Неманом» и Суперфинал Континентального кубка), так что обживать лед с нуля не пришлось. Но, как признается главком минского клуба, попасть сюда вновь было непросто.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Я, если честно, час удивлен. Конечно, мы ставили задачу, старались попасть в финал. Но мы прошли очень сильные команды: из Солигорска, Гомеля. Я очень доволен, что ребята попали в финал.

Команда прибавляла по ходу группового этапа, постепенно формировался состав. Тут вспомним и о словаках, Валчаке и Визвари, присоединившихся к «Юности» по ходу Кубка, и Оксу не забудем. Но, главное, оборону очень вовремя пополнили Николай Стасенко и Сергей Шелег.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Надо посмотреть на игру. Они пусть покажут то, что произошла ошибка при отказе от них, или то, что они достойны КХЛ. Хотя, я считаю, надо было давать шанс ребятам. И решать задачу на 2014 год. Всем задать вопрос: «Кто на чемпионате мира будет играть в обороне?» А кричать, что он ленивый или что-то подобное все могут.

Они режим нарушали, как я читал в газетах. Так все нарушали. И Матушкин нарушал. Но здесь, конечно, им решать, но надо и думать.

В клубном музее «Юности» – три Кубка страны, в том числе – последние два. Кроме того, в 2008 году минчане уступили в финале землякам из «Керамина», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но на сей раз Михаил Захаров не считает своих подопечных фаворитами.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Не думаю, что в том году у нас были проблемы: все-таки мели сильных игроков. Поэтому, наверное, на 100% были уверены, что выиграем. А сегодня, я бы сказал, что даже у Жлобина больше шансов, ведь нас покинули 15 игроков.

«Металлург» решил не отставать от «Юности» и также приступил к тренировкам на «Минск-Арене» заранее, чтобы как следует обкатать место будущего сражения.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы приехали немного пораньше с одной мыслью, чтобы ребята немного вдохнули воздух этой арены. Потому что у нас площадка поменьше. Хотим здесь почувствовать лед, настроение великолепное. По игре не все получается, но опробуем одних, других.

Тем не менее, групповой турнир «Металлург» выиграл уверенно. Хотя «сталевары», будем честными, не были главными фаворитами на фоне того же «Немана». Все дело в селекции, которую жлобинская команда провела непривычно скромно.

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Я по селекции понял, что искать в Беларуси что-то очень сложно. Потому что четыре клуба, которые мы все знаем, по белорусскому региону по селекции занимают первые места. Сначала туда, а потом к нам. Поэтому от добра добра искать не стал и оставил все лучшее, что у нас было. И пополнились некоторыми легионерами.

Укрепился «Металлург» действительно точечно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И пока далеко не все новички успели себя проявить. Отметим вновь кубкового голеадора Вячеслава Андрющенко и нападающего из России Константина Баранова, на счету которого в пяти сыгранных матчах – две шайбы и три результативные передачи.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Получил предложение от команды, а давно хотел попробовать поиграть в Беларуси. Слышал, что здесь интересный хоккей. Может, не могу сказать про все 10 команд, но 5-6 команд высокого уровня, где интересно играть.

А ведь Баранов еще не сыграл с главным соперником – «Юностью». Впрочем, партнерам ему есть что рассказать. Хотя бы о прошлогоднем финале.

Никита Осипов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы постарались не вспоминать в негативном плане. А ошибки, которые допускали в прошлом сезоне, постараемся не делать.

Впрочем, сам Баранов рассказам предпочитает непосредственные впечатления, которые и рассчитывает получить в субботу.

Константин Баранов, ХК «Металлург» (Жлобин):

Какое представление: команда заняла первое место, а это уже о чем-то говорит. Слышал, что они чемпионы прошлого и позапрошлых годов. Я думаю, можно ни о чем не говорить, ведь и так все понятно. Команда очень сильная, и предстоит тяжелая игра.

Минус для «Металлурга» – не сыграют с грозным соперником Константин Немирко и Вячеслав Андрющенко. У обоих травмы, и эти потери серьезные, особенно учитывая результативность последнего. Но главком «сталеваров» знает, как играть с «Юностью».

Василий Спиридонов, главный тренер ХК «Металлург» (Жлобин):

Мы же понимаем, что «Юность» – это мощь, движение, борьба. И нам в этом никак нельзя уступить. Что мы заготовили, думаю, покажем.