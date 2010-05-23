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Финал Кубка Беларуси по футболу. Горячие моменты матча

23 мая 2010 19:20
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Молодцы борисовчане, сегодня они были значительно сильнее своего оппонента. Борисовчане не ослабевали свой натиск до финального свистка, но больше пяти голов не забили, хотя моменты для этого были.

5 минута. Ренан Брессан хитроумным ударом со штрафного открывает счет в этом матче – 1:0.

22 минута. Виталий Родионов увеличивает перевес борисовчан.

57 минута. Артем Концевой реализует пенальти и доводит перевес БАТЭ – Торпедо. Исполнил он этот пенальти практически безукоризненно. Впритирку со штангой. 3:0. БАТЭ впереди.

64 минута. Очередной матч записал на свой счет Ренан Брессан. Из района 11-метровой отметки он направил его прямо в ворота. 4:0.

69 минута. Хорошая передача Виталию Родионову. И Родионов спокойно разобрался с этим голевым эпизодом, установив в матче окончательный счет.

# ФК БАТЭ

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