Финал Кубка Беларуси по футболу. Горячие моменты матча

Молодцы борисовчане, сегодня они были значительно сильнее своего оппонента. Борисовчане не ослабевали свой натиск до финального свистка, но больше пяти голов не забили, хотя моменты для этого были.

5 минута. Ренан Брессан хитроумным ударом со штрафного открывает счет в этом матче – 1:0.

22 минута. Виталий Родионов увеличивает перевес борисовчан.

57 минута. Артем Концевой реализует пенальти и доводит перевес БАТЭ – Торпедо. Исполнил он этот пенальти практически безукоризненно. Впритирку со штангой. 3:0. БАТЭ впереди.

64 минута. Очередной матч записал на свой счет Ренан Брессан. Из района 11-метровой отметки он направил его прямо в ворота. 4:0.

69 минута. Хорошая передача Виталию Родионову. И Родионов спокойно разобрался с этим голевым эпизодом, установив в матче окончательный счет.