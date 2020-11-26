Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесён из-за эпидситуации

Новости Беларуси. Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планировалось, что заключительный этап соревнований пройдет 16-17 декабря в Минске.

Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы решили перенести сроки проведения финала, предварительно на 21-22 января 2021 года.