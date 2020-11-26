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Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесён из-за эпидситуации

26 ноября 2020 19:45
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Новости Беларуси. Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесен, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планировалось, что заключительный этап соревнований пройдет 16-17 декабря в Минске.

Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесён из-за эпидситуации-1

Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы решили перенести сроки проведения финала, предварительно на 21-22 января 2021 года.

Финал детского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы» перенесён из-за эпидситуации-4

Напомним, что в рамках проекта «300 талантов для Королевы» ежегодно проводятся отборы спортивно одаренных детей со всей республики. В 2020 году проекту исполнилось 6 лет.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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